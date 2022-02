Marcelo hace autocrítica tras las dos derrotas consecutivas del Xerez DFC

Marcelo Villaça, lateral del Xerez DFC, hace autocrítica tras las dos derrotas consecutivas encajadas por su equipo el miércoles en Lepe frente al San Roque (4-2) y este domingo ante el Villanovense (1-0). El jerezano lo tiene muy claro: "Hay que aprender a competir en los minutos finales para que no nos hagan goles" y resalta: "Este equipo nunca se rinde, siempre insiste y si no nos vale con dar el 100%, pues tendremos que dar el 120%".

El defensa jerezano ha asegurado tras el encuentro en el Municipal de Villanueva de la Serena que "el equipo estuvo bien, pero tenemos que aprender a competir durante todos los minutos. Al final, el miércoles nos pasó lo mismo en Lepe, en los últimos minutos, por acciones individuales, nos hacieron gol y no podemos competir en los últimos tramos. Hay que dejar la porterá a cero y aprender a sufrir, sobre todo, fuera de casa. Hay que aprender porque van pasando los partidos y hay que reaccionar".

El encuentro ante el cuadro serón tuvo dos partes algo diferentes, aunque bajo su punto de vista, "salimos con la misma mentalidad, salimos a competir. En la primera mitad tuvimos ocasiones y en la segunda el rival se hizo más fuerte, metió a dos puntas, nos obligó más con un juego más directo, nos encerró un poco y nos costó salir a la contra para hacerle ocasiones claras. La predisposicion, la actitud, es buena, pero, insisto, hay que aprender a competir en esos últimos minutos para que no nos hagan goles".

Tras dos derrotas seguidas y ambas duras, "el equipo está tocado, pero nos vamos a reponer y si no nos vale con el cien por cien, habrá que dar el ciento veinte por ciento, así es este equipo, ante todas las dificultades se repone, no se rinde y no para de insistir, esa es la mentalidad que debemos tener".