Marcelo Villaça, lateral del Xerez DFC, ya ve la luz al final del túnel. El defensa jerezano ha dejado atrás la lesión de rodilla que se produjo en pretemporada y que le obligó a pasar por quirófano para recomponer su menisco dañado. El domingo, si todo marcha según lo planeado, podría tener sus primeros minutos esta temporada ante el Tamaraceite en el Juan Guedes.

El jerezano está loco por volver, confiesa que "me siento como un niño con zapatos nuevos, hasta que no te lesionas no valoras el día a día", y resalta que ganar al Tamaraceite, aunque sea el colista, "no va a ser fácil, allí el Córdoba, que es el líder, sólo pudo empatar".

–¿Cómo se encuentra tras superar estos meses tan duros?

–Estoy muy contento, ya echaba de menos el día a día con los compañeros, no es fácil trabajar en solitario en el gimnasio. Una lesión larga siempre es algo muy jodido y la he afrontado con una mentalidad positiva, con la intención de mejorar, de superarme y ser un Marcelo mejor que el que tuvo que parar. Recaí en Sanlúcar de la lesión de la temporada pasada y una vez que estaba casi recuperándome de esa lesión llegó la rotura de menisco.

–¿Se le ha hecho larga la recuperación?

–Bastante, tengo muchas ganas de volver. La ilusión de un futbolista siempre es el día a día y el competir cada fin de semana. Cuando entras en la rutina diaria te olvidas de darle más valor a eso. Hacer lo que te gusta es un lujo y lo que me ha pasado me ha hace ahora mismo valorar mucho más todo eso. Es un orgullo jugar en este club en esta categoría.

–¿Ha sufrido mucho desde fuera?

–Siempre se pasa peor en la grada. Cuando el equipo gana, ganamos todos y cuando pierde, también perdemos todos. Desde fuera, te sientes un poco frustrado porque no puedes ayudar. Ves que el equipo trabaja de forma espectacular día a día y confía plenamente en su potencial y luego no te llegan los resultados. De todos modos, el equipo en ningún momento dejó de creer en su potencial y sabía que ese trabajo diario nos tenía que sacar de esa dinámica y si no nos valía con el cien por cien, había que dar un ciento veinte por ciento. Estamos encantados todos en el grupo.

"Ganar al Tamaraceite en su campo no es nada fácil, el Córdoba, que es el líder, sólo pudo empatar"

–Pérez Herrera ha dejado entrever que su intención es la de contar con usted para el domingo, ¿le ha comentado algo?

–Me encuentro bien y entreno duro cada día para volver cuanto antes y ser mejor, pero el míster no me ha comentado nada. Si él considera que me tiene que dar algunos minutos, ahí estaré para ofrecer el máximo. Insisto, me encuentro como un niño con zapatos nuevos. Insisto, cuando estás bien, nunca te paras a valorar lo importante que es poder disfrutar del día a día del fútbol y de los compañeros. Tengo buenas sensaciones en los entrenamientos y a ver si se prolongan en el campo para ayudar al equipo a superar el reto que nos planteamos cada fin de semana.

–Habla de retos, el inminente debe ser superar al colista Tamaraceite...

–Ya sabemos que en esta categoría cualquier rival te lo pone complicado. De hecho, ganar allí no es fácil, el Córdoba, que es el líder, sólo pudo empatar. Nos vamos a encontrar a un rival complicado, en un escenario difícil, pero tenemos las ideas claras. Para nosotros, este partido es una final, así los afrontamos todos, y vamos con la intención de lograr una victoria haciendo méritos para ello.