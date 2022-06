Marcelo Villaça, operado con éxito de su rotura de ligamento cruzado y menisco

Marcelo Villaça, lateral derecho del Xerez DFC, ha sido operado este miércoles en Cádiz en el Hospital López Cano de la rotura en el ligamento cruzado y del menisco de su rodilla derecha que se produjo en El Rosal ante el Cádiz B a finales del pasado mes de marzo.

La intervención ha salido como los médicos esperaban, ha resultado un éxito y el defensa permanecerá apartado de los terrenos de juego, si todo marcha por los cauces normales, unos seis meses. De este modo, no estaría listo para competir hasta el próximo mes de enero de 2023.

Marcelo cumple contrato y el club debe negociar con él su situación, totalmente diferente a la del resto de jugadores por su intervención. De todos modos, el propio jugador desveló la pasada semana que desde la entidad le habían asegurado que contaban con él -es uno de los jugadores más valorados por Pérez Herrera- y que se recuperarse tranquilo y cuanto antes. "Me dicen que cuentan conmigo. En la situación en la que estoy no puedo hacer mucho, ahora en lo único que me quiero centrar es en recuperarme para volver a disfrutar del fútbol en las mejores condiciones y si puede ser aquí, encantado".

El club, a través de sus redes sociales, ha deseado a Marcelo lo mejor: "Un día menos para volver" y el jugador también ha recibido bastantes muestras de cariño tanto de compañeros, entre ellos el recién llegado Edu Salles, como de los aficionados, que quieren seguir viendo al jerezano correr por la banda derecha de Chapín cuanto antes.