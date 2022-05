Marcelo, con rotura del ligamento cruzado y del menisco de la rodilla derecha

Se confirman las peores noticias para Marcelo Villaça. El lateral del Xerez DFC finalmente tendrá que pasar por quirófano. Tras ser examinado nuevamente -la primera exploración confirmó que no tenía nada grave-, ha obtenido los resultados de las pruebas y sufre rotura en el ligamento cruzado y del menisco de su rodilla derecha. Será intervenido el próximo 1 de junio en el Hospital López Cano de Cádiz y su periodo de recuperación será largo, de al menos seis o siete meses.

El Xerez DeportivoFC ha mostrado su apoyo al jugador, que cumple contrato y se lesionó en El Rosal en el partido ante el Cádiz B a finales del pasado mes de marzo, y le desea "una pronta recuperación".

Marcelo, siempre positivo, sabe que "me queda un largo camino, pero nada me va a parar. Afronto la lesión con mucha positividad, paciencia y con mucho trabajo. Nunca había tenido en mi carrera lesiones de este tipo, pero ya no hay vuelta atrás. En lo único que pienso es en recuperarme y en volver a jugar, que es lo que me gusta".

El defensa, en declaraciones a Radio Jerez, recuerda que las primeras pruebas "no detectaron problemas graves. Me comentaron que no tenía nada, que sólo era un derrame articular, aunque me sacaron mucho líquido de la rodilla. Mis sensaciones eran extrañas porque me sentía una molestia que me impedía avanzar, pero seguí con el proceso de fortalecer la rodilla hasta que comencé a hacer carrera con mis compañeros incluso. Llegó un momento, en el que opté por buscar una segunda opinión. Me hice una resonancia y en los resultados se veía que tenía el menisco y el cruzado roto".

Marcelo lamenta que "las primeras pruebas no detectaran nada porque me he pasado seis semanas hasta corriendo y si me llegan a decir que tengo que jugar, hasta juego, pero con molestias y un daño que me impedía sentirme a gusto. Lo que más me fastidia es que he perdido tiempo, ya que ahora tendré que estar entre seis y siete meses de baja, hasta enero más o menos".

Cumple contrato y "he hablado con el club y me han dicho que esté tranquilo, que cuentan conmigo. En la situación en la que estoy no puedo hacer muccho, ahora en lo único que me quiero centrar es en recuperarme para volver a disfrutar del fútbol en las mejores condiciones y si puede ser aquí, encantado".