Marcelo Villaça, preparado para volver y Máyor, duda en el Xerez DFC

La primera plantilla del Xerez FC regresa este miércoles a los entrenamientos tras disfrutar de dos días libres después del triunfo del domingo ante el Don Benito. Los técnicos azulinos optaron por dar descanso a los jugadores para que desconectaran tras superar los malos momentos de las últimas jornadas, en las que habían encajado cuatro derrotas de forma consecutiva.

Máyor no pudo disputar la cita ante el cuadro de Juan Carlos Gómez y fue baja por las molestias que arrastra en el gemelo, este martes se ha realizado nuevas pruebas y está pendiente de los resultados y de su evolución. El ariete es una pieza importante para Pérez Herrera y el preparador jerezano no arriesgará si no se encuentra en buenas condiciones de viajar.

Mientras, la noticia más positiva puede ser el regreso de Marcelo Villaça, que ya lleva un par de semanas entrenando con el grupo y está listo para reaparecer. El lateral se lesionó en el amistoso de pretemporada que su equipo disputó en El Palmar ante el Sanluqueño y tuvo que pasar por quirófano para solucionar sus problemas de menisco.

El centrocampista Raúl Palma sigue con su proceso de recuperación para dejar atrás su rotura en el aductor y aún le faltan al menos dos semanas para volver.

Los azulinos, dado que el domingo juegan en césped artificial, tienen previsto entrenar esta semana algún día en las instalaciones de Picadueñas. El bote del balón en el Juan Guedes es diferente y les puede generar problemas en los controles.