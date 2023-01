Marcelo Villaça renueva con el Xerez DFC hasta 2024

Buenas noticias. El Xerez DFC ha anunciado la renovación de Marcelo Villaça, lateral derecho azulino que ya ha dejado atrás su grave lesión de rodilla y que cumple su quinta campaña en el club, por una temporada más, por lo que estará vinculado al club como mínimo hasta 2024. La entidad ha hecho pública la noticia en una rueda de prensa ofrecida por Jesús Viloita, presidente azulino, Juan Carlos Ramírez, integrante de la comisión deportiva, y el propio futbolista en Chapín este viernes tras el entrenamiento.

Viloita ha subrayado que "queremos dar a conocer a todos nuestros socios una buena noticia. Anunciamos la renovación de Marcelo para el curso 23/24, que bajo mi punto de vista es el mejor fichaje que hemos hecho. Es uno de nuestros capitanes, lleva mucho tiempo con nosotros, se ha recuperado. Para nosotros es un orgullo que siga con nosotros porque escenifica los valores del club, entrega, lucha, constancia, sacrificio y el saber ser futbolista. Nos ha demostrado que es xerecista como el que más, le estamos muy agradecidos y lo mínimo que podíamos hacer cuando se lesionó es renovarle. Ahora, queremos que esté tranquilo, que poco a poco vaya ganando protagonismo y que no tenga prisas, de ahí que también le hayamos ofrecido seguir. Insisto, estamos muy contentos".

Marcelo: "Estoy supercontento y superagradecido a todos los estamentos que componen el club"

Marcelo, por su parte, se ha mostrado "supercontento y superagradecido a todos los estamentos que componen el club, desde la afición hasta los compañeros pasando por los directivos. Tengo el privilegio de hacer lo que me gusta, que es jugar al fútbol, y hacerlo aquí, en casa. Me siento identificado y querido con el club y para mí es un lujo".

La recuperación ha sido larga y "no lo pasé bien. De todos modos, desde el primer momento me mentalicé en recuperarme bien antes que rápido. Todo ha ido evolucionando bien y si ahora puedo seguir mejorando en mi club y en mi casa, mucho mejor. El luto me tocó vivirlo los primeros días y lo peor de todo fueron esas recaídas hasta que al final me terminé de romper. La actitud con la que te tomas las cosas son muy importantes y siempre lo vi todo no como una decepción, lo vi como una oportunidad para mejorar y crecer. Lo que me ha pasado me ha permitido valorar más el día a día, he crecido y madurado mucho".

Sufridor en la grada

Desde fuera, el defensa azulino ha sufrido "mucho más. Al equipo le ha costado arrancar y, especialmente, en casa se nos han escapado muchos puntos, pero en los últimos partidos se está viendo ya la mejoría y una idea más clara con el míster. El grupo está muy unido y convencido de que va a sacar esto adelante. Eso es muy importante porque en los momentos malos, que todos estemos juntos es clave para que todo salga adelante".

La pasada jornada ya fue convocado y de cara al compromiso de este domingo en Mancha Real "estoy disponible, entrenando bien con mis compañeros, lo que quiero es sumar y ayudar, pero ya decide el míster".