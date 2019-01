Masegosa: "Tener 42 puntos en la jornada que estamos es luchar por el ascenso"

Pepe Masegosa, entrenador del Xerez Deportivo FC, estaba satisfecho por el juego y el triunfo de su equipo: "La verdad es que hemos hecho un partido serio, hemos sufrido en algún momento, eso es verdad, hemos sufrido porque el San Roque tiene buenos jugadores, estaban jugando en casa y quieren levantar una situación un poco adversa. Nosotros hemos sido muy eficaces en cuanto a las llegadas al área, hemos sabido corregir en la segunda parte esos desajustes que hemos tenido en la primera y creo que seguimos en una buena línea, seguimos con ese cambio de mentalidad que nos hemos propuesto para la segunda vuelta y no me canso de repetir en cada post partido que mis jugadores, desde el primero hasta el último se merecen un diez. Han salido desde el banquillo jugadores y se ha notado un plus en cuanto a intensidad, en cuanto a juego, y eso es clave para que los equipos consigan los objetivos finales. Por lo tanto, vamos a seguir, vamos a seguir con esta corriente y esta dinámica positiva y vamos a creer en esa inercia que nos lleve a los puestos de privilegio".

El cuadro azulino castigó con goles las pérdidas del San Roque: "Hemos ganado verticalidad y profundidad tras el robo con Khalouk, eso lo hemos ganado. Pero después también ha habido fases, porque de eso no se puede vivir solamente, donde hemos sabido mantener al San Roque en su campo para intentar tener un poquito más de frescura. Es verdad que de campo contrario en jugada lo que ha llegado es el último gol, se ha tenido más ahí y se ha finalizado pero el juego del fútbol es complejo porque hay muchas fases: no es simplemente tener una posesión, no es simplemente salir a correr, no es simplemente defender... Entonces, el equipo que realmente es completo es el que maneja toda esas fases: el que es capaz de hacer un gol tras robar en el centro del campo, después de una posesión larga, a balón parado y eso es realmente el juego del fútbol, por eso es tan difícil, porque manejar todas las fases del juego es complicado".

A Masegosa se le apuntó que el Xerez DFC tiene que estar luchando por el ascenso y subrayó: "Estamos; estamos luchando, para mí en la jornada que estamos tener 42 puntos es luchar por el ascenso. Para mí, transmitir como estamos transmitiendo en esta segunda vuelta es poder luchar por el ascenso. Lo que no podemos pretender, ni yo ni nadie, es en agosto, septiembre, octubre, jugar la promoción. En los cinco primeros partidos el Algeciras estaba primero destacado y lo que es la gente que rodea a un equipo de fútbol ya estaban pensando en la liguilla, y a día de hoy está fuera. Lo que quiero decir es que hay que jugar liguilla cuando hay que jugarla y para eso te tienes que ir preparando, en lo anímico, en lo futbolístico, sacar partidos complicados como este... Estamos en una buena línea, creo y coincido que si seguimos así y no tengo por qué no creer que vaya a seguir así, podemos luchar por cosas importantes como es la promoción".

La prensa lepera dijo sentir envidia sana de la afición del Xerez DFC y Masegosa respondió que "siempre digo que el mayor patrimonio que tiene este club es su afición. De hecho, son ellos los que sacaron el club, son ellos los que tienen máxima participación en el club. La directiva ha creado unas vías de participación con las que el socio puede participar activamente. Es el mayor patrimonio. Hoy voy a meter otro patrimonio más que tiene:los jugadores. El club tiene unos jugadores que están muy muy implicados con la causa. Por lo tanto, estamos delante de un proyecto deportivo que es bonito y mira si es bonito que a mí me hizo bajar categorías para poder participar en él".

Para acabar, el técnico valoró el estreno de Antonio Jesús: "Lo he visto muy bien en los inicios y un poco falto de ritmo a medida que iban pasando los minutos. Tiene lo esencial: el primer pase ha sido un giro y una mirada hacia delante tras el robo y una entrada de Khalouk. Eso es lo que quiero de él, eso y que participe activamente en las fases del juego que hemos comentado anteriormente. Estoy satisfecho, ha venido a ayudarnos y aquí ya nos ha ayudado con su actitud, con su pase y cómo se está relacionando con los compañeros".