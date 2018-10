Pepe Masegosa, técnico azulino, felicita al Córdoba B y admite que "quizás me precipité con los cambios"

Pepe Masegosa, entrenador del Xerez DFC, encajó la primera derrota en Chapín con naturalidad y admitió que el Córdoba B lo había hecho bien y le felicitó por el triunfo. Bajo su punto de vista, "en la primera parte nos condicionó mucho que llegasen en dos ocasiones y nos hiciesen dos goles. Han estado muy organizados, muy serios y nosotros no fuimos capaces de concretar ninguno de los acercamientos que tuvimos por diferentes motivos. En la segunda, buscamos muchas cosas pero hay un hándicap, que cuando uno sale con dos delanteros y se pone pediendo 0-2, qué haces, ¿sacas tres o cuatro? Esto es un juego y puedes ganar o perder, no pasa nada pero fuimos poco contundentes en las acciones de los goles".

Además, resaltó: "Hay que felicitar al rival, mis futbolistas han estado menos acertados que en otros partidos, aunque la actitud ha sido la de siempre, lo dieron todo. Insisto en lo que he comentado antes, en el primer tiempo hicimos méritos para no ir perdiendo. Lo mejor del partido, al margen del acierto del rival, ha sido nuestra afición, que ha estado muy por encima de todo. No ha parado de animar y me parece algo ejemplar. Estamos en deuda con ellos".

Para Masegosa, el estado del césped "influyó muchísimo. De hecho, hay una jugada en la que Bello se va, le bota mal el balón y se le queda atrás, otra se le escapa a Juan Gómez. A ellos igual les afectó menos porque no tenían que crear. Sus dos acercamientos fueron en dos contras y eso lo cambia todo. El campo nos perjudica mucho y no lo digo en esta oportunidad que hemos perdido, también lo dije cuando ganamos. Nos hemos enfrentado a un buen rival, con buenos jugadores, con una gasolina distinta a la del resto de equipos de la categoría y que está haciendo bien las cosas, no quiero quitarle valor a lo que han hecho porque lo han hecho bastante bien. Hay que seguir creciendo y encajar los goles en condiciones".

Sobre los cambios que realizó a lo largo del partido, advirtió: "Quizás me precipité, es una de las cosas sobre las que voy a tener que reflexionar. Con 0-2 y con ellos metidos atrás con tres centrales no teníamos fluidez a la hora de superar la segunda línea. Igual no fueron tan certeros. Sus laterales son muy profundos y nos crearon superioridad. Esto es fútbol".