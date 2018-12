Masegosa, entrenador del Xerez DFC: "Todos necesitábamos ganar"

Pepe Masegosa, técnico del XDFC, no suele exteriorizar demasiado ni las alegrías ni las decepciones. Ayer, tras ganar al Écija en el descuento, fue diferente. "El fútbol es así. Ya comenté que el empate en Los Barrios nos hizo mucho daño y este triunfo nos sabe a gloria. No sé ni quién marca el gol porque el balón sube, parece que se marcha fuera y luego cae de forma y entra por la escuadra. Independientemente de eso, le doy un diez a todos y cada uno de los jugadores. Se han vaciado, han ido a por el partido desde el primer momento y estaban ofuscados en el descanso. Eso es porque lo sienten. Se merecen que el equipo gane y sume de tres. Estoy muy contento por ello".

El preparador azulino, además quiso resaltar el papel de la afición. "En el partido ha habido un momento clave, ha sido cuando hemos conectado grada y equipo. Fue clave para tener fe ciega en que va a llegar el gol, en que ese lanzamiento a balón se va a ejecutar bien... Apelo por eso, necesitamos el apoyo incondicional de todo el campo. No es lo mismo un grupo que todo el campo y eso lo he percibido en los momentos finales”.

Bajo el punto de vista del sevillano, el encuentro de su equipo "no fue brillante en cuanto a juego pero sí fue brillante en cuanto a intensidad, en cuanto a empuje, en cuanto a jugar en campo contrario... En muchos aspectos que el fútbol necesita. Estoy contento, casi eufórico pero comedido. Estamos en la jornada veinte y quedan muchas por delante".

Casares le dedicó el gol y "eso me emociona, no lo oculto, se lo agradezco, para un entrenador es bonito. De todos modos, lo que más me alegra es que ellos ganen porque lo dan todo, están a muerte con el club, entre ellos y si soy capaz de poner mi granito de arena en sus triunfos, me siento orgulloso. Lo hagan o no, les voy a seguir defendiendo a muerte, creo en ellos".

Todas las victorias son importantes pero el XDFC la necesitaba más que nunca después de una semana complicada. Masegosa así lo admite: "Se han juntado muchas cosas y la forma de celebrarla así lo ha demostrado. El gol en el último minuto, la acción del empate en una jugada en la que la barrera, que si el portero, el empuje desde el minuto treinta en adelante y aún sabiendo que en una contra nos podían hacer daño... Ellos se han dejado el alma por ganar el partido y cuando un equipo se deja el alma por ganar y en una contra te matan, se acabó. Todos los que formamos el Xerez y hablo de todos, necesitábamos ganar".

En cuanto al gol de Heredia, dijo que "primero lo vi fuera y luego entró, el balón hizo una parábola muy extraña. Me alegro mucho por él. Manuel quizás es el más perjudicado por el sistema de tres defensas y para que tenga más participación lo tenemos que cambiar, de hecho lo hicimos. Buscábamos sus centros y en su profundidad. En los momentos delicados, ha estado a la altura de las circunstancias. No ha sido egoísta, siempre ha sido primero el equipo y luego él. Me parece un jugador importante para nosotros, lo merece".

Retocó el equipo por las bajas y se decantó por Rodri, Rojas y Adri como centrales para "tener mejor salida de balón y jugar con carrileros y dos puntas".

Masegosa también fue sincero a la hora de explicar si sentía que había salvado un 'match ball' con los tres puntos: "No. Lo que sí noto es que los estados anímicos son como las bolas de nieve, que empiezan a rodar y se van haciendo grande a medida que descienden la pendiente. Nosotros la hemos parado justo a tiempo. Es más eso, frenar la crispación que temer por mi puesto, no lo he visto peligrar. Tengo claro que mi puesto tiene fecha de caducidad y lo que importa, como el año pasado, es la unión entre equipo y afición".

Tras este triunfo, la cita frente al Sevilla C la encaran "mucho más motivados, soy el primero que está eufórico pero hay que tener los pies en el suelo. Tenemos muchas cosas que mejorar. Se ha dado un pasito más pero no hemos hecho nada todavía. Tenemos que evitar los picos emocionales".