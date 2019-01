Masegosa, técnico del Xerez DFC: "Es un orgullo tener una plantilla tan implicada"

Pepe Masegosa, entrenador del Xerez DFC, sabía lo mucho que se jugaba su equipo frente al Utrera y terminó el encuentro muy orgulloso del compromiso y del partido que realizaron sus futbolistas tras vencer por 2-0. "Hemos hecho un partido muy intenso desde el primer minuto, transmitimos y conectamos con la grada, que era un poco lo que buscamos en esta segunda vuelta. Hemos comenzado con victoria ante un rival que tiene argumentos suficientes para estar dónde está por cómo está entrenando y por los futbolistas que tiene".

También resaltó: "Estoy bastante satisfecho con el rendimiento de todos los jugadores, con mención especial para algunos que han jugado con algún daño en el dedo como Marcelo o Casares o han pasado una mala noche como Colorado. Todos quieren sumar y estar al pie del cañón en los momentos complicados. Tenemos una plantilla repleta de jugadores implicados y eso es un patrimonio que yo tengo y un beneficio que puedo tener a la hora de afrontar los partidos".

Bajo el punto de vista del preparador azulino, la clave del partido estuvo "en el ritmo que le metimos al encuentro durante los noventa minutos y eso es muy importante después de venir de un descanso. Nos faltó en la primera parte concretar alguna jugada, pero hemos sido un equipo con mucho ritmo. Las dimensiones de Chapín y el tipo de jugadores que teníamos nos permitieron ser superiores”.

Del Utrera no se esperaba “ni más ni menos. Valoro mucho el partido que hemos hecho porque el rival es muy bueno y lo está demostrando. El triunfo ha llegado por mérito de mis jugadores más que por deméritos del Utrera".

Khalok se estrenó y provocó el penalti del segundo gol. Masegosa apuntó: "Necesitábamos a un jugador así, vertical, que mire hacia arriba, que desborde. Jugando a pierna cambiada no ha estado tan fluido a la hora de finalizar en centros o disparos a puerta. Con trabajo y conociendo más a sus compañeros va a saber explotar sus cualidades y llevarlas a la plenitud”.

Además del estreno del extremo, Masegosa realizó modificaciones en el once. "Han sido aspectos que hemos ido probando a lo largo de la temporada que habíamos hecho de forma escalonada y en esta alineación las hemos reunido. El día del Écija ya había jugado de central Rodri, metimos a Bello por dentro para que fuese vertical, utilizamos también un 4-3-3 con gente por fuera para ser profundos. Necesitamos transmitir, coger entusiasmo, autoestima y crear una corriente de optimismo para que todo esto sea el inicio de algo importante. Dije después del partido de Gerena que esperaba que la segunda vuelta fuese la nuestra y hemos empezado bien".

Con la victoria por 2-0, el XDFC igualó la diferencia de goles particular al Utrera, un rival que estará peleando a final de temporada por los cuatro primeros puestos. E sevillano lo tiene claro: “Los dos equipos tenemos argumentos para estar arriba y ganar muchos partidos. Creo que en muchos duelos individuales se va a tener en cuenta esa diferencia de goles particular, hay mucha igualdad esta temporada”.

En cuanto a la posibilidad de que lleguen nuevas incorporaciones en los próximos días, Masegosa detalló: "Tenemos ya a Khalok que ha debutado y a Antonio Jesús que no ha podido hacerlo porque no entrenó con nosotros y tampoco pudimos tramitarle la ficha a tiempo. Lo que he dicho en el vestuario antes de empezar el partido es que no es que partamos de cero pero sí que tenemos que hacer un borrón y cuenta nueva. Tenemos que meternos y meter ilusión en las venas".

"Los jugadores nuevos -añade- que vengan tienen que meter ilusión en las venas y los que estamos aquí tenemos que transmitirles tranquilidad, seguridad, apoyo y acogerlos inmediatamente porque todos queremos lo mismo. Tenemos que formar con un objetivo común. Todos los aficionados que han acudido al partido se han ido con la sensación de que su equipo ha transmitido. Fuimos rápidos, intentamos robar tras pérdida y en campo contrario. Eso es lo que tenemos que transmitirle a los nuevos y que los nuevos nos metan esa ilusión que estaba quizás un poco dormido".