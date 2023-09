Matías Ramos, portero del Xerez DFC, se apunta al "partido a partido" de su compatriota Cholo Simeone

El meta Matías Ramos ha sido presentado este miércoles en las instalaciones de Roansa Jerez, uno de los patrocinadores del club. Edu Espada, director deportivo azulino, ha estado acompañado por el futbolista argentino y también por el exjugador azulino César Corrales, delegado comercial de la firma.

Matías Ramos aterrizó en el club xerecista días después de que el equipo iniciara la pretemporada, llega con "mucha ilusión" y se toma la temporada como "un reto", apuntando que el objetivo se irá viendo "día a día y partido a partido", haciendo un símil con su compatriota el 'Cholo' Simeone.

Edu Espada, director deportivo azulino, aprovechó la presentación para anunciar la contratación de Pedro Pata como nuevo futbolista del XDFC y sobre el meta señaló: "Todo el mundo lo conoce, portero, nacionalidad argentina, lleva cuatro temporadas en España. Curricularmente es verdad que no tiene esos minutos que a él más que nadie le gustaría tener, pero el oficio de portero a veces tiene esto. Nosotros desde primera hora hemos confiado en él y así se lo trasladé en las conversaciones que tuve antes de que llegara, estamos supercontentos y no nos cabe ninguna duda de que va a se un pilar fundamental a lo largo de este camino para conseguir el objetivo".

El cancerbero llega cedido por el San Fernando: "Me comentan salir cedido y en cuanto me llega la propuesta del Xerez no lo dudé ni un segundo, no quise escuchar a nadie más y en cuanto hablé con Edu supe que mi lugar era aquí en el Xerez, se me hizo muy fácil tomar la decisión de venir", apunta. El meta añadía que "primero (quiero) agradecerle a Edu, a toda la dirección deportiva, al cuerpo técnico y a todos mis compañeros por la confianza depositada en mí. Es verdad que llegué una semana más tarde, pero desde el primer momento me he sentido como uno más. Hemos hecho una gran pretemporada bajo mi punto de vista, bastante exigente y donde hemos ido creciendo día a día. Las sensaciones son muy buenas y todo el grupo está con muchas ganas de empezar. Sabemos que tenemos un partido bastante complicado este fin de semana, nos estamos preparando de la mejor manera y con ganas de que llegue, estamos listos para afrontarlo".

Llega al Xerez DFC con la idea de "sumar la mayor cantidad de minutos posibles, ganar experiencia y empezar a crecer desde el campo, a ver si es el punto de partida de algo muy bonito. Para mí es un gran reto, me lo tomo con muchísima seriedad y respeto, vengo con una ilusión muy grande" y a la hora de definirse comentó que "soy trabajador, me considero un portero que le gusta sumar al grupo, que en ciertos momentos me gusta meter ese carisma y gracia porque viene bien en momentos de tensión".

En cuanto a los objetivos, dijo que "está claro que la idea es estar arriba y lograr el ascenso, pero cuerpo técnico y grupo lo hemos hablado y nuestra idea es ir día a día y partido a partido, no queremos meternos presión desde el primer momento, hemos dicho que iremos día a día que eso es lo que nos va a hacer bien. Sabemos que es una categoría muy complicada, con rivales muy difíciles e ir a sus campos va a ser complicado porque todos nos van a querer ganar. Debemos hacer el mejor trabajo posible tanto de local como de visitante y sumar siempre va a ser bueno".