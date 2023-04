Montoya, técnico del Utrera: "No nos jugamos puntos, pero el amor propio vale más"

Miguel Ángel Montoya, entrenador del Utrera, se hizo con las riendas del equipo en Navidad tras la destitución de Rubio ya en una situación delicada y llega a Chapín este domingo (19:00) para plantar cara al Xerez DFC decepcionado por el descenso, pero con ganas de poner un buen broche a la temporada. Confía en hacer un buen partido y en plantar cara a un rival que "esperaba que estuviese en la mitad de la tabla de forma cómoda. No nos jugamos puntos, pero sí el amor propio y eso vale más".

El técnico detalla que "llegué en diciembre ya con una dinámica negativa y cuando todo se da mal, no hay manera. Llevamos dos o tres meses con bajas importantes de larga duración y con sancionados. Han habido jornadas en las que me he encontrado con once futbolistas del primer equipo y hemos tenido que cuidar al máximo los cambios para no incurrir en alineación indebida. Ahora, tengo 16 y es un lujo".

Bajo su punto de vista, "no estamos teniendo fortuna, no sumamos, pero sí que competimos y estamos cerca de puntuar. El Sanluqueño nos ganó y nos dijeron que no sabían cómo y el Recre acabó pidiendo la hora en su campo. No nos jugamos puntos en Chapín, pero el amor propio casi vale más que los tres puntos. Vamos a intentar ganar. Tenemos mucha gente joven y hemos pagado un poco la novatada. De haber tenido un pelín más de suerte y con menos lesiones, igual nos hubiese dado para pelear hasta el final. Es lo que ha tocado, ahora hemos recuperado a gente y tenemos aire fresco".

Elogia al Xerez DFC y recuerda que "la categoría es bastante exigente, entraron en una mala dinámica y no es fácil cambiarla. Sí que es cierto que yo situaba al equipo en la mitad de la tabla y cómodo, pero los partidos se te van, se te van y al final acabas metido en un lío que no es pequeño y eso es lo que les está sucediendo".

El partido se lo espera "complicado, ellos se la juegan. Tendremos que estar concentrados al inicio porque saldrán con una marcha importante, pensando que tienen que marcar rápido. Habrá que templar los nervios y ver si somos capaces de ser ese equipo fiable que estamos siendo en estas últimas jornadas".