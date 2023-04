"Hay que ganar al Utrera, esta jornada los otros resultados también nos van a favorecer"

Tras la tempestad, la calma. Romerito, técnico del Xerez DFC, se muestra confiado de cara al encuentro de este domingo ante el Utrera, apuesta por sacarlo adelante, aunque "ellos llegan descendidos, pero sin presión" y considera "positiva" la reunión de la directiva, "intentamos juntarnos más, ser más solidarios, va a ser un punto de inflexión, igual que sucedió con el partido ante el Recreativo Granada".

–Tras el revés ante el Sevilla Atlético, los resultados de los rivales directos les dieron vida, ¿cómo ha ido la semana de trabajo?

–Para nosotros el partido con el Sevilla era una final importante, fue un encuentro de mucha igualdad y el resultado cayó de su lado con una jugada individual. El equipo trabajó bien a nivel defensivo y claro que nos dieron ánimo los resultados que se dieron. Además, creo que se van a volver a dar resultados así y tenemos que estar preparados para el domingo. Nos vamos a enfrentar a un Utrera que es cierto que llega descendido y desinhibido en cuanto sin presión, pero nuestro equipo ha ido a más a medida que ha ido avanzando la semana. Es cierto que el miércoles nos costó porque el varapalo fue grande, pero el trabajo del jueves fue muy bueno y todos tuvieron una predisposición y una ilusión grande. Tenemos ganas de que llegue el domingo para sacar el partido adelante.

–¿Cómo fue el encuentro de la plantilla con la directiva?

–Creo que ha sido positivo porque se hablaron todos los aspectos en los que podíamos mejorar todos, se habló de lo que podíamos hacer en conjunto. Al final, hablando todos intentamos juntarnos más, ser más solidarios y creo que la reunión fue positiva, creo que va a ser un punto de inflexión, igual que sucedió con el partido ante el Recreativo Granada. Después de la charla que dimos, que llegó ese punto de inflexión y ahora va a ser igual. Insisto, tenemos ganas de que llegue el domingo, de hacer un buen partido y de sacar los tres puntos. Además, creo que los resultados de esta semana nos van a favorecer otra vez y nos podemos colocar cerca de la permanencia.

"Durante toda la semana, hemos intentado arropar al futbolista porque todos están pasando por una situación complicada"

–¿Dónde puede estar la clave para sacar adelante ante el Utrera?

–Marcar pronto siempre es importante en casi todos los partidos, eso es fundamental. Si eres capaz de imprimir al partido un ritmo alto en los primeros veinte o veinticinco minutos y te pones por delante, igual un rival como ellos pierden parte de su intensidad o se quedan ya con menos confianza para ir a por el partido. De todos modos, nosotros tenemos que dar un plus más, pero todos, cuerpo técnico y plantilla. Durante toda la semana, hemos intentado arropar al futbolista porque están pasando por una situación complicada todos. Hay que tener ánimo porque mientras que haya vida debemos ir con toda la ilusión y las ganas del mundo.

–¿Se plantea hacer cambios después de la derrota?

–Algunos habrá, cuando se pierde siempre tienes que variar cosas, algunos jugadores nuevos van a entrar, están todos entrenando muy bien y algunos están dando un puntito de más en el trabajo diario que les abre el camino para ser titular. Eso sube el nivel y la competencia. Es cierto que el miércoles nos costó un poquito, pero el jueves le di la enhorabuena al equipo por el entrenamiento que hizo, me lo están poniendo difícil para hacer el once. Todos no pueden entrar, somos veintitrés, entran dieciocho en la convocatoria y once son los que juegan. Es difícil llevarlo, pero buscamos que ellos den el máximo y nosotros, también.

–Restan tres jornadas, ¿hacen cuentas ya?

–Me gusta el partido a partido, tenemos que centrarnos en el encuentro ante el Utrera porque si no somos capaces de sacarlo adelante, ya no vale el resto. El más importante es el Utrera, hay que ser fuertes a nivel defensivo, no conceder apenas ocasiones y ser contundentes en el área rival. Hemos trabajado esos aspectos esta semana y aún nos queda una sesión más.

–El respaldo de la afición volverá a ser decisivo...

–A la afición le hemos pedido muchísimo, viene cada jornada, el sábado el partido era importante y hubo mucha gente, necesitamos que sigan apoyando y que al final de temporada sea cuando tenga que dictar sentencia. Ahora, es fundamental que esté con el equipo de forma incondicional para que los jugadores se sientan arropados. Una situación así, en un club exigente, con una afición importante y en una ciudad grande es difícil. Los futbolistas son personas y necesitan el apoyo de su afición. Esto es un club de los socios, es su principal baza y tenemos que decirle que estén ahí hasta el final.