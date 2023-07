Los casos de Antonio Oca y Marcelo son "el día y la noche"

Edu Espada, director deportivo del Xerez DFC, ha repasado la actualidad deportiva de la entidad, que pasa por seguir afianzando la plantilla con los muchos fichajes que aún debe acometer el club -inicia la pretemporada el día 24-, además de aclarar el panorama de los jugadores con contrato con los que no se cuenta -Lolo Garrido y Guille Donoso- y las negociaciones con otros dos futbolistas -Oca y Marcelo- a los que se les ha presentado propuestas para que se rebajen el sueldo. El director deportivo también explica la decisión del club de prescindir de José Luis González, entrenador de porteros desde 2015, y el malestar que existe en la entidad al no poder utilizar Chapín al menos hasta la cuarta semana de agosto.

Plantilla

Hasta el momento, el Xerez DFC ha realizado 7 fichajes, Espada asegura estar "muy contento" por cómo va el mercado y pide un poco de paciencia a la afición en cuanto a la confección de la plantilla. "Esto es oferta y demanda y yo no marco los plazos. Es verdad que el mercado se está moviendo ahora y nosotros somos el Xerez de Tercera División y hay que entender que tienen que ir pasando muchas cosas antes de que lleguen situaciones que puedan ser valorables desde la dirección deportiva con respecto a jugadores más allá de que hemos tomado la iniciativa y hemos ido a por futbolistas que entendemos que son los que queríamos. Hemos firmado a siete u ocho jugadores de primer nivel en el sentido de lo que hoy en día es el fútbol, con el nombre no se juega y sí con las cualidades que tenga cada uno y a partir de ahí el tiempo dará y quitará razones y nos pondrá en el sitio que nos corresponde. Veo que la mayoría de clubes, y no sólo de esta categoría, están teniendo problemas para firmar a jugadores jóvenes que le den un salto de nivel y nosotros ya los tenemos firmados. Tenemos que ir encajando las posibles situaciones que se vayan dando en función de las necesidades que tengamos reales en el equipo. No queremos fichar a un jugador por ficharlo, queremos firmarlo porque creemos que reúne una serie de cualidades que son las necesarias para mejorar la plantilla. Esa es mi idea".

Lolo Garrido y Guille Donoso

Dos futbolistas con contrato que no entran en los planes deportivos son lolo Garrido y Guille Donoso, jugadores además con mercado en superior categoría. Espada comenta que "son jugadores que tienen contrato y pertenecen a decisiones anteriores a mi llegada y hay que intentar llevarlo con la máxima discreción posible hasta que se tome una decisión final o hasta que se llegue a un acuerdo. Somos dos partes implicadas y tenemos que llevar las cosas con discreción para que cada uno defienda los intereses que tienen que defender".

Oca y Marcelo

El director deportivo sí entra más a fondo de la cuestión con Antonio Oca y Marcelo. La situación de los dos defensas son similares, tienen contrato, cuentan para la entidad, pero se les ha pedido que rebajen sus fichas para que sean más acordes con la realidad del club en Tercera RFEF. Espada resume así la situación: "Oca, que ha sido con el último que nos hemos sentado, ha recibido la propuesta y nos ha contestado y yo agradecido porque ha estado estos días en el hospital porque ha sido de nuevo padre. Demuestra la predisposición por intentar llegar a un acuerdo o por lo menos para encontrar una solución a este problema económico que tiene el club a día de hoy". Los términos con Marcelo son muy diferentes: "Después de varias conversaciones con él y su representante, no hemos tenido ninguna respuesta. O sea, el día y la noche".

"A Marcelo -continúa Espada-, le hemos pasado varias propuestas para estar en números un poco más reales a lo que es la categoría y más livianos para el club y no hemos obtenido respuesta y Oca, al mismo tiempo que le hemos pasado nuestra propuesta, nos ha contestado con sus planteamientos, que al final es de lo que se trata, de intentar que las dos partes lleguen a un acuerdo y unas condiciones que sean favorables para todos".

Escenarios si no hay acuerdo: "Yo siempre he dicho que los contratos están para romperlos y para cumplirlos. Nosotros tenemos que actuar en función de nuestros intereses como club. Si ese contrato, llegase el momento, fuese un lastre económico para el club y un poco pusiese en complicación la viabilidad económica del club entiendo que la junta directiva se plantearía algo. Y si no, pues Marcelo seguirá siendo jugador del Xerez la próxima temporada a no ser que caiga una oferta de otro club o se quiera ir a otro club. Tampoco lo sé porque no he podido hablar con él ni hemos tenido respuesta de Marcelo o de sus agentes. No sabemos qué va a pasar".

González

El director deportivo también aborda el despido de José Luis González, una decisión del club aunque "soy el que finalmente se moja en lo deportivo y se lo dije a él, el contrato supone el no poder ser más competitivo a la hora de poder firmar a un jugador porque su contrato a día de hoy es un lastre económico para el club. Con el descenso y por la gestión, no sé si de ahora o de antes, lo que me he encontrado es que el club tiene muchas posibilidades pero que los recursos ahora mismo son muy limitados".

¿A más dinero mejores fichajes?

"Mi idea no es si tengo más dinero puedo tener mejores jugadores porque para gustos colores y no hay verdades absolutas. Me guío por el gusto personal sobre ciertos jugadores o por las necesidades que tenga el míster en ciertas posiciones. Tener más presupuesto ayuda en el momento que coincidan tres o cuatro equipos con el gusto personal tuyo, si hay más competencia está claro que es importante el dinero. Yo estoy muy contento con el mercado que llevamos y sé que los jugadores de la cantera van a asomar, para mí la clave de todo esto es el entrenador, no tuve ninguna duda con él y cada día que paso con él lo tengo más claro, es el capitán de nuestro barco". "Nuestro objetivo está claro y para eso estamos tomando decisiones, pero el fútbol es un deporte de errores y acertar en todo tampoco te garantiza ganar, pero no cometerlos sí te garantiza no perder"

Chapín

"El tema de Chapín nos perjudica a la hora de plantear los partidos amistosos. Nos han dicho que el otro club de la ciudad juega el 15 o el 16 la Copa RFAF y que nosotros no lo podríamos pisar hasta una semana después y eso nos condiciona porque las fechas están cerradas. Puede ser que este año lleguemos a la primera jornada de Liga y no hayamos pisado Chapín y eso no es bueno para ningún equipo. Intentaremos que no sea ninguna excusa, pero a mí me cuesta mucho trabajo sacar algo positivo de todo esto. La convivencia con el otro Xerez la tenemos clara, pero lo que no tenía claro es que hubiese tantas dificultades para tener un campo donde jugar", explica.

"Estamos en pretemporada, tenemos que planificar en función de los calendarios, Primera RFEF empieza en una fecha, Segunda en otra, el Ayuntamiento nos da unas fechas para poder utilizar un campo y (los rivales) no pueden jugar... Son muchas dificultades y a mí esto me resulta extraño".

"A mí en esta vida me sorprende poco todo, todo se basa en intereses, ha habido unas elecciones por medio, todo se retrasa un poco, pero entiendo que el interés general debe estar por encima de cualquier partido político que entre. El que salió sabía perfectamente que hay una pretemporada y se necesita jugar en Chapín al menos uno o dos partidos. Estamos intentando hacer ver a todo el mundo lo importante que es el proyecto del Xerez DFC, la historia y la idiosioncrasia que tiene el club y que la instituciones no tengan esa visión me resulta extraño".