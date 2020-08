Oca: "El Xerez DFC es de superior categoría, vengo por el proyecto"

Antonio Oca, primer fichaje del Xerez DFC para la temporada 2020-21, fue presentado en las instalaciones de la Cooperativa Vitivinícola Jerezana Nuestra Señora de las Angustias (Covijerez), donde brindó por una temporada azulina plagada de éxitos.

-¿Qué valoración hace de su fichaje por el Xerez DFC?

-En primer lugar quería darle las gracias a Edu, al club, por haberme traído a este gran proyecto. Estoy muy contento y deseando empezar.

-¿Hasta qué punto ha influido que Pérez Herrera sea el entrenador del equipo?

-La verdad es que llevo negociando con Edu desde principios de junio, todavía no se sabía si Jose iba a llegar de entrenador. Sí es verdad que me ha decantado un poco porque he coincidido con Jose tres años y sé cómo trabaja y me gusta bastante su forma de entrenar, y no me lo he pensado a la hora de venir aquí.

-Si viene de Segunda B a Tercera le habrá convencido el proyecto...

-Sí, me he decidido por el proyecto. Es cierto que el Xerez es de superior categoría: la afición, todo, y la verdad es que me decanto por el proyecto y por intentar hacer algo bonito este año.

-Además, va a jugar en casa...

-La verdad es que ya tenía ganas de jugar aquí en casa. Siempre he estado cerca pero no había jugado en casa. Y como he dicho antes, el proyecto es ilusionante y la afición la he vivido desde chico, soy de aquí, y todo eso es lo que me ha llevado a decantarme.

-¿Cómo se definiría como futbolista?

-Edu me ha definido perfectamente. Yo soy muy competitivo, muy competitivo, no me gusta perder ni en los entrenamientos. Aparte, voy bien en el juego aéreo, tengo buena salida de balón, contundente... Ya me veréis los que no me conocéis.

-En la plantilla también hay conocidos suyos...

-Conozco al 80%, muchos de ellos compañeros y amigos, y eso también es un punto a favor para estar aquí.

-Puede jugar tanto en el centro de la defensa como por delante. ¿Qué posición prefiere?

-Yo empecé de pivote en mis primeros pero ha ido pasando el tiempo y llevo muchos más partidos jugando de central que de pivote. Pero pudo jugar también de pivote.

-Ha jugado varios 'play-off' de ascenso. ¿Cuál es la receta?

-La receta te diría en partidos de 'play-off' es estar muy concentrados, vivirlo, disfrutar, porque tienes que disfrutar, y si ya ganas pues es un subidón que no sé cómo explicarlo.

-Llega a un club con la presión de estar arriba desde el principio... ¿Preparado?

-Lo sé. De hecho, en los primeros contactos con Edu es lo que me dejó claro. Yo también lo conozco desde fuera, no desde dentro, pero lo asumo y además es algo bonito, es un aliciente para los jugadores.

-¿Qué le ha parecido la acogida de la afición en las redes sociales?

-Ya lo puse en las redes, el cariño ha sido fantástico, yo no me esperaba que me recibieran así, la verdad.