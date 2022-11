Oca, autor del gol del triunfo del XDFC: "Lo necesitábamos y lo merecíamos"

Antonio Oca, central del Xerez DFC, fue uno de los protagonistas del triunfo de la escuadra azulina ante el Recreativo Granada por 1-2. El central, duda durante la semana por los problemas que arrastra en el talón de Aquiles y que le impidieron jugar ante el Polideportivo El Ejido en Chapín (0-1), anotó el tanto del triunfo sólo siete minutos después de saltar al verde. Samu había nivelado en el 84' un choque que Simeone había decantado del lado xerecista en el tramo inicial del primer acto.

Cuatro dianas de azulino

El jerezano se suele sumar al ataque en todas las acciones a balón parado y todas las temporadas suele hacer goles, aunque no todos los que le gustaría. De hecho, en tres campañas que lleva en el club azulino ha conseguido cuatro, todos en casa menos el del este domingo en Granada.

En su primer curso en la entidad, el 20-21, logró dos en Tercera y los dos fueron importantes. El primero, en la goleada por 3-0 ante el Ceuta en la jornada 13ª. Abrió la lata en una tarde que redondeó Antonio Sánchez con un doblete. Luego, en la 17ª, le puso la firma a un gol decisivo. Su equipo se impuso a Los Barrios por 1-0 en Chapín en el descuento y con esos tres puntos conservaba el liderato.

El pasada campaña sólo hizo uno, al Antequera también como local. El cuadro de Pérez Herrera jugó en superioridad 83 minutos por la expulsión del visitante Mauro, pero le costó doblegar a su rival. El central hizo el 1-0 en el descuento del primer tiempo.

Radiante

El defensa se ha mostrado satisfecho con la victoria y ha explicado que "veníamos a un campo complicado porque ellos también están necesitados de puntos y era importante ganar. Estamos muy contentos con la victoria, el equipo lo merecía por el trabajo que viene realizando".

Su gol fue clave y la dedicatoria, especial: "Estoy muy contento, llegaba a este partido con muchas dudas por los problemas en el talón, durante la semana pude entrenar poco y, como he comentado antes, me siento feliz por los tres puntos y con el gol, que se lo quiero dedicar a mi mujer porque vamos a ser padres otra vez. Lo he celebrado con mis compañeros en el vestuario y ha sido muy bonito".

Oca celebró el triunfo en el vestuario, pero sobre el césped también compartió con la afición sus sensaciones nada más 'mojar' porque "le debemos mucho, vayamos donde vayamos y juguemos bien o mal siempre está ahí apoyándonos y nuestros seguidores también lo merecen".

Feliz por Durán

Saltó al terreno de juego en el minuto 80 en lugar de Alberto Durán, no sintió molestias y para él fue "otra buena noticia. Me encontré bastante bien, aunque tenía dudas por las molestias que me impidieron jugar en la última jornada. También es muy importante que Alberto haya dejado atrás su operación, es fundamental que recuperemos efectivos, todos en la plantilla somos necesarios y él es una pieza importante, nos va a dar mucho. De hecho, hizo un gran partido y al final es normal que lo acusara porque aún tiene poco ritmo de competición. Estamos muy contentos porque al equipo le hace falta".

Por último, al igual que Francis, es de los que piensan que el parón "nos va a venir bastante bien porque en la plantilla somos varios los jugadores que arrastramos molestias, entramos en una fase importante de la competición y el descanso nos va a venir fenomenal".