Antonio Oca no participa en el entrenamiento del Xerez DFC

La plantilla del Xerez DFC continúa con su puesta a punto de cara al compromiso de Liga del próximo día 24 -este fin de semana no hay jornada en este subgrupo A de Tercera División- en Chapín ante la Balompédica Lebrijana.

Los azulinos se han ejercitado en la mañana de este jueves en el Municipal de forma intensa aprovechando el césped natural y Oca, con algunas molestias físicas, no trabajó junto a sus compañeros. Pérez Herrera no quiso correr riesgos con el central jerezano y no forzó.

Al término de la sesión de trabajo, los xerecistas recibieron la visita de los responsables de Medipreven. Con su gerente, José María Macías Gallego, a la cabeza, el patrocinador de la entidad azulina hizo entrega a los jugadores y miembros del cuerpo técnico de un completo kit dental.

Junto al gerente de Medipreven también han acudido al estadio otros miembros de la empresa, como Laura Jiménez Camarena, Elena Sanz Holgado y María García Prieto. Por su parte, en representación de la directiva estuvo en Chapín Tomás Villena, quien agradeció el gesto de Medipreven con la plantilla.

Tras la entrega de los kits, varios jugadores se hicieron una foto junto a los patrocinadores y también dieron las gracias al patrocinador por el detalle.