Oca no entrena en la vuelta al trabajo del Xerez DFC y es duda para Granada

El Xerez DFC ha regresado este miércoles a los entrenamientos en el campo Pepe Ravelo tras la jornada de descanso del martes con la mente puesta ya en el trascendental partido del domingo (12:30) en la Ciudad Deportiva frente al Recreativo Granada, un choque en el que hay algo más que tres puntos en juego. Los azulinos necesitan un triunfo ante el colista para tomar oxígeno y no caer al infierno de la última plaza del Grupo IV.

Francis se ha encontrado con una mala noticia. El central Antonio Oca, baja de última hora para medirse al Polideportivo El Ejido el sábado, no ha podido entrenar junto al resto de sus compañeros. El jerezano, que el lunes se ejercitó casi con normalidad al ser la sesión más suave, se ha resentido este miércoles de la bursitis que arrastra en el tendón de Aquiles y es duda para Granada.

Nuevas ideas en ataque

El técnico azulino está intentando inculcar a sus jugadores nuevos conceptos y de cara al domingo para él es importante recuperar en ataque tanto a Edu Salles como a Gianluca Simeone, que contra los ejidenses no jugaron por sanción. Ambos lucharán por un puesto en el once, ya que es complicado que los dos salgan juntos de inicio por sus característica.

El argentino comenzó la temporada de suplente, se hizo con la titularidad en Lepe ante el San Roque, anotó el primer gol de los azulinos esta temporada, y repitió en el once inicial contra Betis Deportivo y Saluqueño. En El Palmar fue expulsado y Salles, que inició la liga de titular y cedió el puesto a su compañero, la recuperó y se reivindicó con goles. Marcó el tanto del empate en el derbi contra el Cádiz Mirandilla en Chapín y repitió en El Maulí frente al Antequera.

Marcelo, con balón

Otra de las notas positivas de la sesión de trabajo la protagonizó Marcelo Villaça. El lateral sigue con su recuperación tras la intervención de menisco y ligamento cruzado a la que fue sometido en verano, pero ha dado un paso más en su puesta a punto. Ya ha comenzando a tocar balón y a realizar ejercicios sobre el verde.

Los azulinos seguirá con su puesta a punto de cara al choque frente a los rojiblancos este jueves con un entrenamiento que realizarán en Chapín, escenario en el que no se jugarán partidos hasta dentro de dos semanas por el parón del domingo 13 por los compromisos de Copa del Rey que deben afrontar algunos equipos de Segunda y Tercera RFEF.