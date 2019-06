El carné Oro, principal novedad de la campaña de socios del Xerez DFC

Rafael Coca, presidente del Xerez Deportivo FC, ha presentado la campaña de abonos para la temporada 2019/2020 que arrancará este lunes con el lema 'Sigo Contigo'.

Además de mantener los precios del pasado curso, la campaña presenta la novedad de un carné Oro, destinado tanto a empresas como a particulares, cuyo coste es de 350 euros y que dará derecho a presenciar todos los partidos de liga -incluidos los medios días del club-, los encuentros del 'play-off' de ascenso -en caso de clasificación-, amistosos, Trofeo de la Vendimia, acceso total a los partidos de la cantera -incluidos los partidos del Xerez B y del juvenil de Liga Nacional- y 10 invitaciones para Tribuna, además de diploma personalizado. Este carné oro se puede obtener para cualquier grada.

Por su parte, el carné Premium tendrá las mismas características del Oro excepto que no están incluidos los partidos del 'play-off' y en lugar de 10 invitaciones para Tribuna se entregarán dos.

El club también saca varias promociones. Así, en la categoría de Adulto, si un socio trae un nuevo socio se premiará a ambos con un bono para que cada uno pueda invitar a un acompañante a los cinco primeros partidos de Liga en Chapín, siendo este bono de la misma grada de la renovación y de la nueva alta.

Los socios pueden renovar sus carnés desde este lunes en la sede de la entidad xerecista

También se mantiene el carné familiar, por el que el padre, la madre y los dos primeros hijos pagarán sus abonos y el tercer hijo y sucesivos recibirán su carnés de forma gratuita siempre que sean menores de edad, presentando el libro de familia.

Los 200 primeros socios obtendrán como regalo una pulsera personalizada con el eslogan de la campaña.

La entidad también establece un carné al precio de 20 euros para presenciar los partidos del Xerez DFC B y del juvenil de Liga Nacional. "No es muy caro y servirá para que el equipo esté un poquito más desahogado", explicó el presidente. Además, se mantiene el carné de cantera, desde categoría prebenjamín hasta juvenil B, a un precio de 20 euros.

Rafael Coca no se ha querido marcar una cifra como meta a alcanzar aunque el objetivo es superar los 3.000 socios con los que acabó el club esta pasada temporada. "Me gustaría que cada socio trajera uno nuevo, pero no nos ponemos cifras. El año pasado dijimos 3.000 y lo conseguimos. Ojalá este año los superemos. Si hay más socios -precisó- habrá mejor plantilla. Estoy seguro de que a los socios les va a encantar los jugadores que vamos a tener", manifestó