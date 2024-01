Pablo González: "El Xerez DFC va a hacer una buena segunda vuelta para optar al sueño, el ascenso"

Pablo González, flamante delantero del Xerez DFC, se ha mostrado feliz e ilusionado con su fichaje por la entidad azulina, llega con las pilas cargadas y dispuesto a poner su granito de arena para que el equipo "haga una buena segunda vuelta para optar al ascenso, que es nuestro sueño".

El atacante sevillano ha entrenado este miércoles con sus compañeros y admite que "todo ha ido bien, tenía muchas ganas de estar aquí ya" y desvela que "las negociaciones fueron fáciles, tenía la idea de venir antes, pero mi club anterior me pidió que me quedara una semana más porque está corto de efectivos y en cuanto he resuelto mi vinculación con el Águilas he venido para acá".

Está preparado para "jugar en Pozoblanco si el míster lo considera oportuno, tengo ganas de ayudar y sumar" y cree que puede aportar "muchas cosas, especialmente el gol, que es algo que tengo. Trabajaré esa faceta para hacer el mayor número de tantos posibles y ayudar al equipo".

Pablo estuvo en la grada en el último partido del año ante el Utrera acompañado por Manu Baeza, un exazulino que hasta ahora ha sido compañero en el Águilas, y se desvela que "me ha hablado muy bien de los años que pasó aquí y del club" y subraya que "he tenido la suerte de llegar y de tener una comida, que siempre es bueno para pasar más tiempo junto a los compañeros y conocerlos mejor".

Por último, valoró el papel de la afición. "La necesitamos, está ahí siempre y vamos a intentar hacer una segunda vuelta muy buena para optar al ascenso, que es es nuestro sueño".

Viloita también apuesta por subir

Por su parte, Jesús Viloita, presidente azulino, se ha mostrado igualmente feliz con la incorporación del delantero tras el almuerzo de convivencia que han celebrado este miércoles todos los integrantes del club, directivos, técnicos, jugadores y empelados. "Estamos muy contentos y agradecidos porque tenía ofertas de Segunda RFEF y ha aceptado venir y otros futbolistas que han estado aquí antes con nosotros no han querido venir. Insisto, estamos satisfechos, ha apostado fuerte por nosotros y nosotros por él. Estamos ya deseando de verle de azul y blanco para que cumpla sus objetivos, que serán los nuestros, a ver si hace muchos goles para sumar muchos puntos".

El dirigente azulino apuesta fuerte y no ha ocultado que "volvemos ilusionados tras el parón. Hemos querido celebrar el almuerzo ahora para estar todos, hacer piña, remar todos en la misma dirección y hacer una segunda vuelta mejor que la primera para cumplir con nuestro objetivo, el ascenso".

El partido del domingo en Pozoblanco es uno de los más atractivos de la jornada. Se enfrentan tercero y sexto separados por tres puntos y el mandatario azulino lo califica de "atractivo, estamos ante un reto importante porque encadenan cinco victorias, es el rival más en forma junto a nosotros, al menos eso dicen las estadísticas, pero las rachas están para romperlas. Iremos con ilusión, ganas y no nos vamos a ahorrar ni un gramo de esfuerzo, vamos a intentar traernos los tres puntos".

La directiva ha negociado con la del Pozoblanco un buen precio para las entradas y Viloita espera una buena respuesta. "Rosana ha conseguido lo de las entradas y también intentamos que el partido fuese más tarde para facilitar el desplazamiento de nuestros aficionados, pero no pudo ser. Los que puedan acudir, nos animarán al máximo. Estamos orgullosos de todos, si la marcha del equipo podemos llegar a los cinco mil socios y nos llamaban locos cuando lanzamos la campaña en verano".