Paco Peña, enrtrenador del Rota, destaca el potencial del Xerez DFC

Paco Peña, entrenador jerezano del Rota, conoce bastante bien al Xerez DFC, su rival de este domingo (19:00) en Chapín, y tiene claro que es "uno de los mejores equipos del grupo. Como cada temporada, parte con la obligación de estar arriba y de pelar por ascender por todo. Tiene una gran plantilla y un gran entrenador".

Además, bajo su punto de vista, "por lo que he podido ver en pretemporada es un bloque competitivo, que nunca baja los brazos, aguerrido y práctico, no se complica".

Plantar cara al cuadro de Pérez Herrera en Chapín lo considera "tremendamente complicado, nos hubiese gustado empezar la Liga con un rival menos fuerte pero vamos ilusionados, con ganas y con la intención de darles guerra. Cada equipo buscará el triunfo con sus armas".

El Rota cuenta con siete ex jugadores del Xerez DFC en sus filas, Casares, Joaqui, Jorge Herrero, Caballero, Orihuela, Alberto Heredia y Manu Heredia y eso "es motivante. Jugar en Chapín y en Jerez no es sólo especial para ellos, lo es también para todos los que somos de esta ciudad. En un partido de este tipo no hace falta ni enchufar a los futbolistas, ya lo hace solos".

El entrenador del cuadro verderón está contento tanto con la pretemporada como con su plantilla y espera "hacer una campaña digna y que nos sirva a todos para crecer. La guinda a la plantilla la pusimos con Casares, que nos ha subido el nivel. De todos modos, los presupuestos están para algo y si comparamos otros con el nuestro... De todos modos, tenemos efectivos para intentar hacer un buen papel, aunque los puestos de ascenso se nos quedan lejos".

Para el partido de Chapín cuenta con la baja de Ramón y ha configurado una lista con 19 jugadores: Manu López, Zequi, Pelote, Paco Borrego, Joqui, Caballero, Jorge Herrero, Orihuela, Manu Heredia, Casares, Luis Lara, Moi, Vicente, Carlos, Del Río, Láinez, Alberto Heredia, Juanlu y Parra.