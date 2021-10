Más superioridad en el campo que en el marcador (0-1)

Más superioridad sobre el terreno de juego que en el marcador. El Xerez DFC ha logrado su primer triunfo de la temporada como visitante en su tercera salida, al derrotar por 0-1 al Panadería Pulido San Mateo. Un gol en propia puerta de Rubén Silva a los 17 minutos ha dado los tres puntos a los de Pérez Herrera.

El cuadro azulino fue el claro dominador del encuentro y perdonó un resultado más abultado, con tres clarísimas oportunidades par un Darío Guti muy trabajador, pero sin fortuna de cara a portería.

La escuadra azulina encandena ya cuatro jornadas sin perder y suma diez puntos, que le permiten escalar posiciones en la tabla y colocarse en la parte alta de la clasificación junto a los equipos que luchan por dar el salto de categoría.

La presencia de Manu Castillo en el lateral derecho en lugar de Curro Rivelott, que venía desempeñando esas funciones por la baja de Marcelo, fue la gran novedad en el once inicial del cuadro azulino en el Municipal de San Mateo. El joven jerezano recuperó su posición natural en la medular junto a Raúl Palma, en lugar de Antonio Jesús, que se quedó de salida en el banquillo. El otro cambio en la alineación de salida fue el obligado de Darío Guti por el lesionado Máyor. Las bandas volvieron a ser para Jacobo y Javilillo, con Bello por dentro.

Los primeros minutos del partido fueron de tanteo, con un equipo local al que le costaba generar y un Xerez DFC que, poco a poco, se iba adaptando a la superficie y a las reducidas dimensiones del campo.Primera alegrá

Primer gol como visitante

Y sin necesidad de pisar a fondo el acelerador, el equipo xerecista se adelantó en el marcador. Un buen balón que puso Javilillo al corazón del área lo empujó al fondo de su propia portería el capitán Rubén Silva a los 17 minutos antes que Jacobo llegara a rematar. Era la primera diana del boque de Pérez Herrera como visitante en esta Segunda RFEF.

El tanto sirvió a los azulinos para hacerse con el control total del encuentro. No generaban demasiado peligro, pero tampoco pasaban por apuros, y mandaban en el centro del campo. Darío Guti, a la media hora, controló bien el balón dentro del área, pero no golpeó bien y su tiro lo atajó Hormiga sin problemas. Minutos después, una falta directa botada por Bello con un tiro raso la despejó como pudo la defensa (35').

La réplica a esas dos acciones la intentó poner un activo Aday, que no pudo resolver dentro del área ante la oposición de Camacho y Castillo. Era un querer y no poder de un rival infinitamente inferior al xerecista a todos los niveles. De todos modos, en los últimos compases del primer acto apretó los dientes y puso en aprietos a la zaga xerecista con un remate de cabeza de Isamel Pérez, entrando desde atrás y a centro de Óliver, que se le marchó por encima del larguero.

Más actividad

El segundo acto arrancó con dos cambios en el cuadro local. Socorro arriesgaba con dos cambios para intentar revertir una situación que tenía muy complicada. Pitu, desde la frontal del área, intentó sorprender a Camacho (47'), un tiro de Bello lo sacó la defensa (52') y una bonita chilena de Aday se le marchó alta (56').

El guión del partido parecía cambiar y los locales, con las armas a su alcance, daban un paso al frente para buscar la igualada. Pérez Herrera apostó entonces por Antonio Jesús en lugar de Curro Rivelott, que tenía una tarjeta amarilla. El amago de dominio canario duró poco.

Darío Guti, con un gran remate a la media vuelta, estuvo a punto de hacer el 0-2. Cuando los aficionados azulinos en la grada cantaban ya el tanto apareció Sosa para sacar el balón desde la misma línea (63').

De Camacho a Darío Guti

Cuando más control ejercía el Xerez DFC tuvo que aparecer la mano salvadora de Camacho para evitar el empate. El guradameta roteño se estiró y sacó con la punta de los dedos un gran cabezazo de Pitu (64') después de un buen centro de Raúl Sosa.

Y tras el susto, otra vez Darío Guti perdonó. El delantero le ganó la espalda a los centrales, se plantó ante Hormiga y no acertó a superarle en el mano a mano. Minuto 68. El ariete almeriense no lograba la sentencia. Cruzó en exceso una ocasión que siempre siempre tienen que acabar dentro. Pero aún tuvo otra. Insitía y persistía, pero no encontraba el camino del gol. En el 78', estrelló el balón en el poste.

El cuadro azulino no conseguía ampliar la ventaja pese a merecerlo y llegaba a la recta final y al descuento con el marcador ajustado. Supo mandar, tiró de experiencia y gestionó a la perfección esos minutos. Alegrón en el pimer desplazamiento de su historia a las Islas Canarias. Tres puntos justos ante un combinado insular que lo va a pasar muy mal en esta categoría.