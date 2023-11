Pedro Pata, próxima salida en el Xerez DFC

El Xerez DFC va a tener una nueva baja en su plantilla, el lateral izquierdo Pedro Pata. El jugador llegó hace varias semanas al equipo azulino, no se ha adaptado en ningún momento y de hecho no entró en las dos últimas citaciones de David Sánchez.

Jesús Viloita, presidente del club, anunció en la asamblea de este pasado domingo que el club está tratando la desvinculación del futbolista, del que se esperaba mucho más, por bajo rendimiento, según se explicó en la radio del club al término de la misma. Igualmente, el dirigente azulino explicó en la asamblea la destitución de Edu Espada al frente de la dirección deportiva. Según hizo saber a los socios, con sus decisiones -fichajes de los jugadores serbios, nigerianos que al final no llegaron, etcétera- había perdido la confianza de la directiva, las declaraciones en contra de la plantilla tras la derrota en Espiel no ayudaron y tampoco que tras pedirle explicaciones pasara una lista de posibles bajas; entre los que se encontraban, entre otros, Carri o Rafa Parejo, según ha podido saber este medio.

El director deportivo también había ofrecido contratar a un delantero de la segunda división de Luxemburgo, según explicaban en la radio del club. Igualmente, a partir de ahora, de la política de fichajes -el equipo necesita reforzar urgentemente varias posiciones, sobre todo arriba- se va a encargar el propio David Sánchez con la ayuda de algunos directivos.

1.750 socios se acogen a la promoción 2x1

Por otro lado, en la asamblea también se trataron asuntos económicos, como una subvención de 45.000 euros Diputación cuyos trámites se han tenido que reiniciar desde cero, además de los problemas de cobro con un patrocinador anterior. Se explicó que las deudas de José Pérez Herrera y José Luis González están saldadas y que se alcanzó un acuerdo con el exdefensa azulino Edet, estando también al día con él, mientras que hay pendientes de cobro una cantidad cercana a los 10.000 euros de una subvención al fútbol sala.

En el capítulo social, la entidad ha alcanzado los 4.400 socios tras la finalización de la campaña, cifrándose en unas 2.000 personas las que han renovado sus carnés y aproximadamente 1.750 las que se han adherido a la promoción del 2x1. Por último, se anunció también que la directiva negocia con un club de Champions para disputar en enero el partido del X Aniversario.