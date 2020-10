Pepe Ravelo presenta su libro 'Cincuenta años de xerecismo'

Pepe Ravelo cumple uno de sueños. El libro 'Cincuenta años de xerecismo' ya ha visto la luz. El canario, vinculado primero al Xerez CD y luego al Xerez DFC, decidió hace unos años recopilar los datos de toda una vida dedicada al fútbol y, animado por familiares y amigos, la ha plasmado en una obra que ya se puede adquirir en la librería 'La luna nueva'.

Hijo Adoptivo de Jerez como reconocimiento a su trayectoria deportiva y profesional, su intención era la de presentar la obra arropado por sus amigos y en un acto organizado por el Ayuntamiento pero la complicada situación actual que marca la pandemia lo ha impedido. "La salud es lo primero, así que es lo que toca", apunta.

Ravelo explica que "siempre me ha gustado escribir y hace tiempo comencé a plasmar mi historia desde que tenía 10 años. Llené tres libretas y más de 400 páginas para que mis nietos conocieran cómo se ganó la vida su abuelo jugando al fútbol. Lo vieron mis familiares, mis amigos y todos, junto a Antonio Millán, que ha realizado el prólogo, me comentaron que era una pena que no publicara todas esas historias".

Y esas historias son las que cuenta en su libro: "Me convencieron, llevé adelante la idea y aquí está mi libro, 'Cincuenta años de xerecismo'. En él, no sólo hablo de mi xerecismo, también cuento otras facetas de mi vida. Cuento el xerecismo que yo viví y todos los datos que aparecen en el libro los he ido recopilando poco a poco, así que espero que le guste a todos y si hay personas que quieren tenerla firmada, lo haré con mucho gusto".