Pepe Ravelo, tras medio siglo en Jerez, recibe este sábado el título de Hijo Adoptivo

Medio siglo en Jerez, 50 años ejerciendo de jerezano y xerecista. Pepe Ravelo Rodríguez (San Cristóbal de La Laguna 08/02/ 1944) llegó a nuestra ciudad en la temporada 69/70 (2 de septiembre de 1969) para defender la camiseta del Xerez CD en Tercera y "me quedé para toda la vida, es un placer".

Este sábado recibe en los Claustros de Santo Domingo (11:00) la merecida distinción de Hijo Adoptivo de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Jerez de la Frontera en un homenaje en el que le será reconocido su cariño a una tierra a la que se siente unido.

Vistió la camiseta del Deportivo durante nueve temporadas, hasta la 77/78, es el tercer futbolista con más partidos disputados (348) por detrás de Vicente Moreno (412) y Jesús Mendoza (459), el que más encuentros consecutivos acumula, 107, que le valió para que le concediesen la insignia de oro y brillantes de la entidad, y anotó 70 goles aunque era defensa y es el segundo máximo anotador de la historia del Deportivo.

Tras colgar las botas, le tiraba el gusanillo del fútbol pero tenía claro que su futuro no estaba en los banquillos pese a que se sacó el carnet de entrenador cuando todavía era jugador. Se hizo empresario y optó por seguir en Jerez, una ciudad en la que su mujer, también canaria, deseaba quedarse por sus múltiples atractivos y por lo bien que les habían acogido.

Como técnico, dirigió al filial en dos etapas y también se hizo cargo de la primera plantilla de forma interina. Siempre estuvo a disposición de un club que "me lo dio todo" y del que también fue socio, directivo, consejero, accionista y compadre. El Xerez CD se convirtió en padrino de su hijo Sergio, por eso "me río cuando hay gente que duda de mi xerecismo. No me lo tomo en cuenta".

En la temporada 13/14, como muchos otros xerecistas, optó por unirse al proyecto del Xerez DFC para terminar convirtiéndose en su primer presidente. "Estaba en Barcelona de vacaciones cuando me llamaron para comentarme todo lo que se estaba gestando y las personas que habían firmado. Entre ellos, firmaron los veteranos del Xerez, me considero veterano del club y dio el visto bueno. Acudí al Ruiz-Mateos y a la reunión que hubo en el club y mis sentimientos se unieron al nuevo club como algunos le llaman. No estoy arrepentido, al otro sin querer lo han matado".

La vida de Ravelo en Jerez ha transcurrido entre campos de fútbol, despachos y el mostrador de su tienda de deportes, que durante muchísimos años en Jerez que distribuía prendas de las marcas deportivas más importantes de cada momento.

El Pepe Ravelo futbolista es de sobras conocido pero detrás de sus éxitos deportivos se esconde una persona voluntariosa, generosa y tenaz, ya que desde muy joven tuvo que separase de su familia para triunfar. Sus valores son reconocidos, fue el Rey Melchor en 2013 y tiene un campo de fútbol a su nombre desde marzo pasado. Sólo unos meses antes de que el pleno del Ayuntamiento aprobase por unanimidad concederle la distinción que recibirá este sábado.

Orgulloso y con una amplia sonrisa, apunta: "No nací en Jerez pero me van a hacer jerezano. Xerecista no hace falta que diga que lo soy, mi xerecismo nadie lo puede poner en duda. Llevo 49 años de socio con el carnet más caro cada temporada. Los sentimientos no se compran ni se venden, cada uno tenemos los nuestros y cada uno los pone en el lugar que quiere".

Resalta que "aquí no se ha hecho nada malo, sólo fundar un club que se llama Xerez Deportivo, que viste azul y blanco, que juega en Chapín, que ha elegido su himno y su escudo y que no puede tener déficit cuando se cierran los mandatos. El club ha pasado de ser en estos años el más humilde de Jerez en cuanto a lo deportivo porque empezamos en la categoría más baja a ser el primero en categoría y masa social. Además, también me gustaría destacar la labor con el Xerez DFC Toyota Nimauto, era muy importante recuperar el fútbol sala para la ciudad y por todo lo que supone. Da gusto ir a un partido al Ruiz-Mateos y respirar ese ambiente de antes".

Durante cinco décadas de xerecista ha conocido a infinidad de entrenadores, jugadores y directivos y de todos "me quedo con las cosas buenas. No soy de dar nombres porque siempre me puedo olvidar de alguien que merece ser nombrado y no lo hago. Aún así, los tengo,tengo mis preferencias".

Para él, el entrenador que más le ha marcado "fue Pepe Varela, sin lugar a dudas. Sacó lo mejor de mí y tengo recuerdos imborrables".

Y cree que los mejores jugadores que han pasado por el Xerez CD han sido "Mendoza y Vicente Moreno porque han jugado más temporadas que nadie, han disputado más partidos que nadie en el club y pasaron por Segunda B, Segunda A y Primera siendo titulares. De aquí han salido muy buenos jugadores pero nunca se les ha valorado. Si tengo que confeccionar una lista con los mejores, la mitad serían jerezanos y hay algunos que no han sido debidamente reconocidos".

A la hora de valorar su vida en Jerez al margen del fútbol, tiene claro que "todo esto me llega por lo que sembré como jugador. Nunca podré olvidar mis nueve años como futbolista porque todo lo que conseguí lo logré gracias a mi esfuerzo y mi trabajo dentro del terreno de juego. Ahí están los partidos que jugué, el balón de oro que me entregó la peña Los Cien, la insignia de oro, la de oro brillantes, dos trofeos al máximo goleador, varios premios a la regularidad... Todo eso me llegó como recompensa a lo que hacía dentro del terreno de juego, peleando y luchando por el club. Me lo gané con mi sudor".

Y gracias a todo ese trabajo, le llegaron momentos "inolvidables, como lo de Rey Mago, lo del campo y ahora lo de Hijo Adoptivo. Todo esto me lo han concedido personas que no me vieron ni jugar, que son más jóvenes pero que han creído que era merecedor de estas cosas y lo han trabajado para mí. Todos estos reconocimientos me llenan de orgullo. En mi vida imaginé que iba a ser Rey Mago, que un campo iba a llevar mi nombre o que me nombrarían Hijo Adoptivo. Insisto, me llenan las tres de alegría y suponen para mí un compromiso enorme y una gran responsabilidad. Como se suele decir, en Jerez he caído de pie, pero no sólo yo, también mi familia. La vida aquí se me ha hecho fácil porque todo el mundo me ha ayudado cuando lo he necesitado".