José Pérez Herrera, técnico del Xerez DFC, valoró el trabajo de sus jugadores, el buen partido del Conil a nivel defensivo y considera el liderato "un premio a la buena dinámica, es bonito y también poder compartirlo con la afición", pero tiene los pies en el suelo porque "todavía queda mucho camino por recorrer".

–Triunfo y liderato...

–No es definitivo, pero estamos muy contentos porque sumamos tres puntos más, alargamos la dinámica positiva de resultados y nos llevamos un refuerzo moral importante. El liderato siempre es atractivo, es bonito disfrutarlo y compartirlo con la afición.

–El equipo ganó, pero volvió a sufrir ante un buen Conil...

–Ya lo comenté en la previa. El Conil, hasta que ha perdido aquí, llevaba menos derrotas que nosotros. Sus números dicen que venden caras sus derrotas. Es un equipo muy competitivo, muy compacto y difícil de batir tanto de local como de visitante. El partido era complicado y sabíamos que teníamos que estar muy concentrados. Eso nos ha dado tensión en la primera parte para evitar que ellos pudiesen aprovechar alguna ocasión. Nos costó soltarnos los nervios, luego lo conseguimos y llegó el penalti, que nos dio tranquilidad para la segunda mitad. En el segundo tiempo, tuvimos oportunidades para sentenciar pero no lo hicimos y es lo que se dice, el que perdona lo acaba pagando o sufriendo, como nos ha pasado a nosotros. Tuvieron un par de acercamientos peligrosos y en una de ellas, Camacho estuvo muy acertado y nos dio un respiro. Son competitivos y tienen buenos jugadores.

–La plantilla sabía cuando saltó al césped que si ganaba se ponía líder tras el tropiezo del Xerez CD, ¿ha generado eso ansiedad?

–Todo influye, aunque hemos antes del partido lo hemos intentado paliar. Les hicimos ver que pasara lo que pasara no era definitivo, no era un partido a vida o muerte. Lo que importa es seguir sumando puntos porque hay una fase más, pero inconscientemente el futbolista lo ve como una bonita oportunidad y no quiere dejarlo pasar. Es un premio a la buena dinámica, pero ni en noviembre íbamos a tener que pelear por no descender ni ahora estamos ascendidos, hay que tener los pies en el suelo. Es un paso más en el camino, tres puntos más, hay que disfrutar del ambiente que se ha generado en el vestuario, pero a partir de mañana, a pensar en el siguiente partido.

–¿Debió el equipo sentenciar en una de las contras que tuvo para haber evitado el sufrimiento final?

–Esa era la intención, tener más el balón para que no se sintieran cómodos, queríamos hacerlos sufrir con basculaciones. Ellos, a base de ataques directos, nos han generado peligro. El equipo supo sufrir y ese sufrimiento también nos ha dado premio.

"Las paradas de Camacho hay que celebrarlas como los goles de un delantero"

–¿Cómo ha visto las paradas de Camacho?

–Muchas veces no se le da valor a eso porque nos crean muy pocas ocasiones de gol, pero sus paradas son tan importantes como los goles de un delantero, ha estado muy acertado, nos ha salvado dos puntos. Además, su trabajo no se ve, es muy comunicativo, siempre está muy adelantado y eso previene acercamientos del rival.

–En el tramo final se giró en el banquillo para pedir el apoyo de la grada...

–Sí porque todos estábamos sufriendo. Había ese runrún de que podía llegar el empate y había que invertir ese ambiente. Lo estábamos pasando mal, el rival apretaba y era importante sentir el aliento de la afición. Al final, somos uno y el triunfo también es de ellos, han estado ahí para animar en los momentos complicados.