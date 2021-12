“Por primera vez no somos superiores al rival y obtenemos un premio”

José Pérez Herrera, técnico del Xerez DFC, se mostró feliz tras el triunfo ante el Antequera (1-0) y admitió que por primera vez su equipo había obtenido el máximo botín sin ser superior al rival.

–¿Por qué le costó a su equipo tanto ganar pese a la superioridad numérica?

–Era un partido importante y se ha notado en exceso durante los noventa minutos, especialmente al principio porque hasta la expulsión estaba siendo superior. Por fin, después de 16 jornadas es la primera vez que no somos superiores al rival y obtenemos un premio. Estamos acostumbrados a generar, a ofrecer, a tener y a quedarnos sin botín. Por primera vez el fútbol nos ha compensado y sumamos tres puntos. De todos modos, en la segunda parte, con uno más, sí que tuvimos el partido controlado y creamos algunas ocasiones. Ellos se manejan bien a la contra y también ha generado peligro.

–(...)

–Me quedo con el lado positivo, hemos sumado diez puntos en cinco jornadas o siete de nueve. Nos colocamos en una zona tranquila, merecida por el trabajo del equipo en esta primera vuelta.

–El entrenador del Antequera aseguró que su equipo mereció más y que hubo un penalti, ¿qué opina al respeto?

–Puede ser penalti la acción a la que él se refiere, aunque no la vi desde el banquillo. De todos modos, no sabemos cómo se hubiese desarrollado el partido si no expulsan a Mauro por la patada a Bello, que se quedaba solo, hubiese hecho el 1-0 y hubiésemos jugado todo el partido once contra once. Jugar con uno menos cuando tienes un planteamiento crea confusión en el grupo y eso es lo que nos ha sucedido en la primera parte. Pecamos de precipitación y de querer llegar demasiado rápido al área rival, en el descanso lo corregimos y en la segunda parte ya tuvimos más control, más presencia en campo contrario y también tuvimos ocasiones para haber ampliado el marcador. No lo hicimos y eso hizo que terminásemos sufriendo como pasa en todos los partidos, se genera ese miedo a que pueda llegar el empate en cualquier contra o a balón parado. El equipo supo sufrir, compite y es un partido más con la portería a cero. No hay rivales pequeños y el Antequera lo era, aunque está sólo a dos puntos de nosotros.

–Los tres puntos sacan al equipo del descenso...

–Sabíamos lo importante que era ganar más que la forma de lograrlo y de ahí el nerviosismo. Sabíamos que si ganábamos nos iríamos de vacaciones en una zona tranquila y con tiempo para corregir y para mejorar muchos aspectos. Nos vamos con buenas sensaciones y, de no haberlo hecho, nos hubiésemos marchado con dudas y con el miedo en el cuerpo en cuanto a verte en una posición más baja. Insisto, era más importante el resultado que el cómo se podía lograr. Hay que valorarlo y disfrutarlo al máximo. Ya he comentado que otras veces nos hemos quedado sin premio haciendo mucho más. A veces, es justo que todo se compense.

–¿Hubo exceso de presión en los jugadores y por eso estuvieron imprecisos?

–Intentamos que no la haya, que no exista miedo a fracasar, que haya ilusión, pero es cierto que el rival empezó muy fuerte, nos comió terreno en las primeras acciones y en el campo había jugadores muy jóvenes. En la segunda parte lo solventamos dando entrada a futbolistas más veteranos que saben gestionarlo todo.

–¿Cómo ha visto a Máyor?

–Estamos muy contentos. La idea era que jugase menos, una hora o 70 minutos, pero le hemos ido preguntado, nos ha dicho que estaba bien y era importante mantenerle en el campo.