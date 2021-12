Oca evita otro desastre en Chapín (1-0)

El Xerez DFC ha encadenado su tercera victoria consecutiva en Chapín y ha sumado tres puntos de oro ante el Antequera en un partido muy complicado, en el que el cuadro malagueño jugó 87 minutos con un jugador menos por la expulsión de Mauro y fue superior en la primera mitad.

Un gol de Oca en el descuento del primer acto tras un saque de esquina muy bien lanzado por Bello dio el triunfo a los xerecistas, que escalan puestos en la clasificación y cierran el año en la zona cómoda de la tabla, concretamente en la décima plaza. El defensa jerezano, con su tanto, salvó los muebles y evitó otro desastre en casa.

Pérez Herrera recuperaba efectivos y volvió a modificar su once. De entrada, con la ausencia de Álex Cruz en defensa, retrasó a Alberto Durán al centro de la zaga junto a Oca, con Marcelo o Ocaña en los laterales. En la medular aparecieron Curro Rivelott y Goma, con Bello por delante, Rueda por la derecha, Baeza en la izquierda y Máyor arriba.

El partido era importante para los azulinos, que sabían que con un triunfo podían dar un importante salto en la tabla, pero, de salida, no estuvieron finos ni se encontraban cómodos ante un rival descarado, que al minuto de juego reclamó un claro penalti que el árbitro no quiso ver.

Expulsión de Mauro

El encuentro se le puso de cara de todos modos a los siete minutos, cuando el colegiado Fernández Cintas expulsó con roja directa a Mauro por dar una patada en su intento de despeje a Bello cerca de la corona del área cuando se quedaba solo. La falta la estrelló Goma en la barrera.

Y lo que tenía que convertirse en ventaja para los de Pérez Herrera no lo fue. El cuadro malagueño, pese a jugar con diez, se adueñó del balón y no permitía a un Xerez DFC espeso llevar la iniciativa. Su control era manifiesto y en dos llegadas le anularon dos goles por fuera de juego a Juanma, muy claro el primero y más riguroso el segundo. Las protestas visitantes no sirvieron de nada.

Luego, Camacho salvó los muebles en el minuto 40. Estuvo muy acertado y despejó un tiro de Luismi en un claro mano a mano. La grada se enfadó bastante después de esa acción, no le gustaba lo que estaba viendo sobre el verde de su equipo y mucho menos con un jugador menos.

Pero el fútbol es caprichoso y la suerte un buen aliado en momentos puntuales. En el descuento, los xerecistas abrieron la lata con un gol de cabeza de Oca tras un saque de esquina muy cerrado y tocadito de Bello. El central prácticamente sólo tuvo que poner la testa para que el balón terminase dentro. 1-0 y a la caseta. No se había notado la inferioridad visitante en el verde, pero sí en el marcador.

Cambio de registro

El segundo tiempo arrancó con un doble cambio en las filas azulinas, Pérez Herrera cambió a los dos bandas. Manu Baeza y Álex Rueda se quedaron en la caseta y entraron Jacobo y Javillo. Y la primeras opciones claras fueron para los locales, con dos disparos de Goma, uno que atajó el capitán Iván y otro que se marchó desviado.

Al Antequera le costaba más llegar y comenzaba a acusar el esfuerzo, pero no le perdía la cara al partido a la contra ante un rival que seguía mostrándose algo precipitado y que no acababa de hacerse con el control de la situación. Cada vez que se acercaba al área de Camacho lo hacía con criterio y peligro.

El Xerez DFC mejoró, le puso una macha más al juego y en dos buenas acciones estuvo cerca de abrir brecha en el marcador. Un remate de cabeza de Jacobo rozó el poste (61') y Máyor no llegó por centímetros a un buen servicio de Javilillo (65').

Los de Nacho Pérez se aferraban al marcador para insistir y a los xerecistas se les hacían eternos los minutos. Querían, pero les faltaban inspiración y acierto para sentenciar un encuentro muy complicado, en el que les tocó sufrir hasta el último suspiro.