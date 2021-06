Pérez Herrera elabora el guión del Xerez DFC para la nueva campaña

El Xerez DFC ya conoce sus rivales para el próximo curso 21/22 en Segunda RFEF y la comisión deportiva acelera las gestiones para perfilar una plantilla que tendrá el reto de hacer un buen papel en la nueva categoría.

Tras la reunión para establecer los grupos del pasado lunes en Madrid, el cuadro azulino se medirá a conjuntos de Andalucía Occidental, Ceuta, Extremadura y Canarias y Pérez Herrera, técnico xerecista, admite que "no tenía preferencias. Hay una mezcla de equipos históricos (Córdoba, Mérida, Palmas Atlético o Cacereño) y de equipos que nunca estuvimos en categorías tan altas. Los conjuntos canarios siempre abogarán por hacer un fútbol de toque y otros harán unas plantillas con mucho talento. La verdad es que va ser una Liga muy emocionante y con mucha incertidumbre por lo novedoso de la estructura. Tenemos que viajar bastantes veces a Canarias, pero también es cierto que nos quitamos desplazamientos largos en autocar para jugar en Almería o en Murcia".

Pretemporada

La Liga arrancará el 5 de septiembre y el cuadro azulino ya baraja fechas para comenzar su puesta a punto y también para los primeros amistosos. "Tenemos claro que vamos a comenzar la semana del 19 al 25 de julio si no hay ningún imprevisto, sólo falta concertar el día", apunta el preparador jerezano, que añade: "A día de hoy, en cuanto a partidos sólo tenemos cerrado el del Real Madrid Castilla y luego, hemos acercado posturas con Atlético Sanluqueño y San Fernando, equipos también de Primera RFEF, y con otros clubes del entorno con los que queremos ir concretando encuentros. Estamos limitados para jugar como local por las mejoras que se están llevando a cabo en el césped de Chapín y eso nos hace depender de las posibilidades de los demás clubes".

Copa del Rey

El Xerez DFC, además, debe prepararse para disputar por primera vez en su historia la Copa del Rey, un torneo que aún no tiene fecha de inicio. "Es algo que nos ilusiona muchísimo a todos. A mí, personalmente, me atrae porque va a ser mi debut en esta competición, aunque haya clasificado ya a otros equipos. Estar sólo dentro del bombo del sorteo es para valorarlo positivamente y sentirnos orgullosos... Es algo que debemos disfrutarlo todos, afición, directiva y plantilla".

La parcela deportiva, con su nombramiento como mánager general, ha cambiado la forma de trabajar. Ahora, matiza que "tenemos un modelo diferente, en el cual se trabaja en equipo, un equipo que formamos Jesús Viloita, David Rodríguez, Javi Rodríguez, Juan Carlos Ramírez y yo. Se tomaran las decisiones que competen esta comisión o grupo deportivo entre todos, primando siempre lo mejor para el club en cada momento".

Las bajas

Hasta ahora, el club ha decidido no renovar a Bruno Herrero, Javi Valenzuela, Edet, Antonio Sánchez y Adri Rodríguez. "Todas las bajas han sido por motivos deportivos y algunas acompañadas de connotaciones personales especificas que por respeto a la privacidad de las personas no vamos a comentar. Son decisiones que debemos tomar y que siempre son duras, en especial cuando con los jugadores tienes una relación personal que va más allá de la profesional. En ese grupo de jugadores que no van a seguir ha habido de todo".

Antes de realizar ninguna incorporación nueva, la intención del club es la de renovar a los futbolistas del pasado curso que han cumplido contrato y que sí consideran válidos. En ese sentido, subraya: "Todo estaba condicionado al presupuesto y las necesidades de la plantilla. Estamos trabajando para cubrir algunas posiciones de forma claras porque nos hemos quedado sin efectivos y surgirán otras si alguno de los futbolistas a los que queremos renovar no aceptan y las negociaciones no llegan a buen puerto. Debemos hilar muy fino, y eso requiere tiempo y paciencia. Es evidente que los aficionados están ansiosos por tener caras nuevas en su equipo y nosotros también tenemos ganas, pero, insisto, todo requiere su tiempo".

Presupuesto

Y precisamente el presupuesto con el que cuenta no es demasiado alto y también es un problema a la hora de negociar con futbolistas importantes tanto de Tercera RFEF como de Segunda RFEF. "Nos hemos encontrado con unas circunstancias las cuales tenemos que asumir y afrontar. Si no nos llega para todo lo que deseamos, pues nos tendremos que ajustar y adaptar hasta dónde podamos llegar. A partir de ahí, no van a faltar ganas e ilusión para una temporada en la que vamos a necesitar el mayor apoyo de nuestra gente. Este grupo ya demostró el curso pasado que ante adversidades de cualquier tipo sigue adelante y debemos dar continuidad a esa mentalidad entre todos".