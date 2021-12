"La Copa del Rey nos ha servido para disipar dudas y crecer"

José Pérez Herrera, entrenador del Xerez DFC, vivió una de sus grandes noches al frente del cuadro azulino. Su equipo perdió 1-2 ante el Leganés en la Copa del Rey, pero disfrutó y terminó orgulloso tanto por el nivel como por la actitud demostrada por sus futbolistas después del duro revés encajado ante el Tamaraceite (1-0) en Liga, aunque también sintió rabia y decepción porque acariciaron la proeza. Sabe que fueron superiores a un rival que sufrió muchísimo en Chapín.

–¿Cómo se siente después de rozar el sueño?

–Tengo una mezcla de sensaciones positivas y de rabia. Es un episodio que hemos vivido más veces esta temporada, el quipo merece, merece, merece y no recibimos el premio que el equipo busca de forma insistente. El fútbol es el deporte en el que el orden de los factores altera el producto. El equipo hizo una gran seguda parte y la gente se va contenta, satisfecha y agradeciendo el esfuezo de todos. Era un día histórico, jugábamos contra un equipo profesional como el Leganés, que hasta hace poco estaba en Primera División, y lo hemos hecho de es manera, dando una buena impresión, una buena imagen y hemos estado cerca del pase. Parecía el guión perfecto, que Pepe Sainz, el chaval de la cantera, hiciera el gol. Tenemos que quedarnos con el trabajo de todos, este es el camino y tenemos que seguir insistiendo. Este partido nos va a servir como ejemplo y de empuje de moral para que el equipo siga en la senda de buscar resultados positivos.

–Su equipo fue superior, ¿cómo lo valora?

–Esto ya ha ocurrido otras veces ante rivales de nuestra Liga, demostramos una gran superioridad, pero el futbolista es humano y, a veces, le aparecen fantasmas e inseguridades en las que tenemos que tabajar. En este partido hemos disipado esas dudas y esto nos va a servir para crecer. Perdimos, pero fue una victoria a nivel anímico por todo lo que ha dejado el equipo en el campo.

–¿La diferencia estuvo en la pegada?

–Normalmente generamos muchas ocasiones y ahora hemos entrado en la dinámica de no acertar con las finalizaciones y el rival tiene un alto porcentaje de acierto. El trabajo está en seguir, no podemos tirar la toalla. No podemos frustrarnos porque ese trabajo se vaya al traste. Ese es el camino, los resultados no llegan por sí solos. Tenemos la experiencia de temporadas pasadas y hay que insistir.

"Es de agradecer que nos hayan felicitado diciendo que el fútbol ha sido injusto con nosotros"

–Hizo muchas rotaciones en el once...

–La idea era hacer una mezcla de todo, dar descanso a jugadores que llevan muchos minutos acumulados que queremos para la Liga, que es lo importante, aunque nos hubiera gustado pasar la eliminatoria, y apostar por otros que no tienen tantos de cara al domingo. Sabíamos que el rival es un equipo de Segunda que nos iba a exigir muchísimo. Nos hemos demostrado que no hay titulares ni suplentes y que cualquiera puede jugar, competir y rendir en cualquier momento. Físicamente, el equipo ha aguantado el arreón final y ha estado atacando constantemente en la segunda parte y, en lugar de venirse abajo, encerró a un rival superior. Se disipan muchas dudas en muchos aspectos que dan cierta claridad.

–Nafti ha elogiado a su equipo, ¿se agradecen este tipo de comentarios cuando se atraviesa por un mal momento?

–A Pepe Bermúdez lo conozco personalmente desde hace muchos años porque es de aquí y nos hemos enfrentado varias veces y a Nafti también me he enfrentado. Es de agradecer que nos hayan felicitado diciendo que el fútbol ha sido injusto con nosotros y que hemos merecido pasar la eliminatoria por la segunda parte. Es un elogio al equipo y se lo he trasladado a ellos. El rival también nos valora ese trabajo y esa imagen que hemos dado y el fútbol demuestra que es once contra once.

–Era su debut en la Copa, ¿cómo lo ha vivido?

–Nunca había tenido la oportunidad de disputarla, aunque he clasificado a cuatro equipos. Ha sido precioso hacerlo en Chapín con tal cantidad de afición empujando, había más ambiente y más ganas que nunca. Ha sido una experiencia inolvidable.