"Estoy centrado en ganar, no en si me juego el puesto"

José Pérez Herrera, entrenador del Xerez DFC, atraviesa un momento delicado al frente de la plantilla. El técnico asume que está cuestionado y que el partido de este domingo (18:00) en Chapín frente al Betis Deportivo se presenta como una reválida. O supera la prueba con nota o su continuidad al frente de un plantel que "está a muerte" con él, según los propios futbolistas, corre serio peligro.

El preparador xerecista está centrado "en el tema deportivo" no piensa en su futuro, sabe que necesitan un triunfo y apuesta por él después de la mejoría ofrecida por sus futbolistas ante el San Roque el pasado sábado en el Ciudad de Lepe en un partido que empataron, pero que merecieron ganar.

–¿Qué tipo de partido espera ante el Betis Deportivo?

–Sabemos a lo que nos enfrentamos y no hace falta que yo lo diga, los números del Betis están ahí. Es un filial de un equipo de Primera División, con todo lo que ello conlleva, todos los futbolistas tienen calidad por la capacidad de selección que atesoran estos clubes. Es un recién descendido de Primera RFEF y han apostado fuerte tanto a nivel económico como deportivo para volver. Es una de las escuadras más en forma del grupo y cuenta con jugadores que también están dando un gran rendimiento, pero vamos a intentar superarles confiando en nuestro crecimiento.

–¿Sólo vale ganar, ganar y ganar?

–Más que ganar, hacer las cosas bien. Nos centramos en eso, el resultado es consecuencia de nuestro trabajo. Estamos centrados en mantener la línea recuperada en Lepe, que viene a demostrar que al fútbol lo marcan más los aspectos anímicos que los técnico-tácticos. El equipo recuperó un alto porcentaje del nivel de confianza que había perdido en las tres primeras jornadas. Tuvimos capacidad para disipar las dudas en el aspecto físico, aguantamos todo el partido a un alto nivel, presionando en campo rival, generando ocasiones hasta el minuto 95 y superando a un rival que llegaba después de ganar al Sevilla Atlético y estaba crecido. Revertimos también el 1-0 y demuestra que el equipo ha recuperado esa confianza que nos debe otorgar tranquilidad para seguir creciendo. Hay que mantener esa tendencia. Luego, en el fútbol puede pasar cualquier cosa el domingo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es centrarnos en nuestro trabajo, cada uno cumplir con su función en el campo y darlo todo para que salgan las cosas bien. Ya sabemos que la afición, independientemente del resultado, es capaz de agradecer y valorar el esfuerzo como hizo el sábado pasado con el empate.

–En defensa tiene bajas considerables, ¿le trastoca mucho los planes?

–Es un problema patente desde hace varias semanas, un riesgo que estábamos asumiendo y ese riesgo tiene sus consecuencias. Sabíamos que tarde o temprano uno o varios de los jugadores que pueden ocupar esas posiciones específicas podían tener problemas. Oca, Sergio Martínez y Parejo, a día de hoy, no tienen sustituto del primer equipo y lo que podemos hacer es adaptar a otros compañeros a esa demarcación o apostar por jugadores del filial. La realidad es la que es. Muchas veces se habla de la plantilla, pero ante una adversidad como esta tenemos carencias para suplir a algunos futbolistas. Toca aceptarla y buscar soluciones.

–¿Siente que se juega el puesto el domingo?

–Ni lo siento ni lo pienso, es algo que no me distrae ni me quita el sueño a día de hoy. Estoy centrado en intentar que el equipo saque el partido adelante haciendo un buen trabajo. Mostramos buenas sensaciones en Lepe y estamos tranquilos con nosotros mismos porque el equipo, dentro de su proceso de madurez y pese a las adversidades que nos encontramos en las últimas semanas previas a la competición por las últimas bajas, se está adaptando bien y va superando el bache. Estamos en el camino, confiamos en nuestros jugadores al cien por cien porque también están ellos creciendo y recuperando la confianza que perdieron en las primeras jornadas. Eso nos da confianza y tranquilidad para afrontar el partido y el futuro con buenas sensaciones.

–Con tantos frentes abiertos, ¿qué es lo que más le preocupa?

–Lo único que me preocupa quizás es lo deportivo. No estoy puesto en lo demás y sí centrado en lo que sí puedo controlar desde nuestra parcela. Pretendemos que los jugadores que tenemos disponibles nos den el mayor nivel de rendimiento posible y que eso se convierta en un buen resultado.

–¿Se le puede pedir algo a la afición?

–Nos gustaría que la confianza recuperada en Lepe se transmitiera durante los noventa minutos de nuestros jugadores, que nos centráramos todos en darles aliento, en darles ese margen de adaptación que necesitan porque todos se están adaptando a nuevas experiencias, a jugar en un entorno como es Jerez, en un ambiente como es el Xerez DFC y a la exigencia de jugar en Chapín. Es un proceso que requiere tiempo, tenemos que convivir con él para crecer y mejorar. Está claro que la ayuda de la afición es fundamental. Sin ir mas lejos, la semana pasada fue así, fueron bastantes aficionados a Lepe y demostraron que saben ayudar al equipo en un momento delicado, fue un claro ejemplo de la inteligencia emocional que tiene nuestra afición. El otro día fueron 200 o 300 a Lepe, tuvieron una paciencia y tranquilidad que al final nos dio fruto, aunque no todo lo que merecimos porque sólo sumamos un punto. Ahora, ha que seguir de la misma manera y sacar el partido adelante.

–Los jugadores han expresado públicamente que están a muerte con el entrenador, ¿puede suponer una presión extra para ellos querer hacerlo bien?

–De eso no tengo dudas y le agradezco al grupo día a día la confianza y la entrega que demuestran por el cuerpo técnico. Otro ejemplo claro fue el partido de Lepe. El equipo fue capaz de levantarse de una situación complicada. Ahora, tenemos más jugadores a los que les está costando destacar, que están un poquito por debajo de su nivel individual, pero son rachas y dinámicas. Cuando esos jugadores vayan creciendo con el devenir del equipo van a aportar un mayor rendimiento y ese talento aparecerá con mayor fluidez.