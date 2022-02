"La contundencia en las áreas marcó el partido"

José Pérez Herrera, entrenador del Xerez DFC, lamentó la derrota de su equipo en el Ciudad de Lepe frente al San Roque (4-2), la consideró excesiva, defendió el trabajo de los jugadores y calificó los errores "no intencionados" que cometieron y que permitió al rival ganar de "incomprensibles y poco normales en un partido de fútbol".

–¿Cómo ha vio el partido en el Ciudad de Lepe desde el banquillo?

–Por el resultado, parece un atrevimiento lo que voy a comentar, pero he visto un encuentro igualado. Las ocasiones fueron parejas, pero las suyas llegaron por errores aparatosos nuestros, especialmente las que dieron luegar al primer y al cuarto gol. El segundo y el tercero no fueron de fallos directos, pero sí indirectos, en acciones que no debimos cometer sabiendo que veníamos mermados en defensa. Nos tuvimos que reiventar y jugar con futbolistas fuera de sus posiciones y con otros del filial.

–El equipo lo dio todo, se entregó, lo intentó e incluso con el 3-2 tuvimos una buena oportunidad a bocajarro para haber hecho gol. Nos repusimos al error del 1-0, logramos empatar y la primera oportunidad clarra de la segunda parte fue nuestra, pudimos haber hecho el 1-2 con el tiro al palo de David Grande y en la siguiente jugada marcaron ellos. Pese a las bajas, intentamos ir a por el partido, ganar y ser un equipo atrevido. Generamos ocasiones para sumar, pero no entraron. Ellos tuvieron más efectividad y se quedaron con los tres puntos de forma merecida.

–¿Se hundió el equipo físicamente en la segunda parte tras el gol del San Roque?

–Físicamente el equipo no se hundió, el factor fue anímico. Marcamos el 3-2 faltando pocos minutos y nos dio energía para buscar la igualada, no concretamos por errores en la toma de decisiones o por fallos puntuales. El tema es anímico. Inssito en lo que he comentado antes, el equipo se levantó del 1-0, empató, la primera de la segunda parte fue nuestra, otra vez nos marcaron y eso cuesta anímicamente. Después del 2-1 y del 3-1 perdonamos ocasiones claras. Marcarlas nos hubiese dado alas, pero si las tuyas no entran y el rival tiene una gran efectividad, pues poco pues hacer. Se trata de eso, de ser contundentes en ambas áreas y nosotros no lo fuimos,eso es lo que marcó el partido. Llegamos mermados, pero no es excusa, hay que competir y mejorar en esa faceta.

–¿Le sorprendió el planteamiento inicial del San Roque, que venía jugando con tres centrales y apostó por una defensa de cuatro?

–Es algo que habíamos valorado también. Sabíamos lo que teníamos que hacer, intentar aprovechar los espacios a la espalda de sus laterales y entre la defensa y la línea de medios y en la primera parte logramos, les hicimos bastante daño. Creo que hasta el 1-0, el partido estaba controlado, con llegadas por las bandas. Al final, nos faltó finalización, el balón se paseó por el área. Les habíamos cogido la medida, pero el gol nos rompió un poco todo.

"Los fallos de César y Bello son aparatosos y no son normales en un partido de fútbol, pero los cometimos"

–¿Qué necesita el equipo para ganar fuera de casa?

–Nos vamos contentos con el rendimiento de jugadores que han tenido que actuar en posiciones que no son las suyas, como Ocaña, que no es central y estu o bien. Hugo jugó en la izquierda y cumplió pese a lo joven que es, con una amarilla y con Abeledo por su banda. Eso dice mucho del equipo a pesar de venir limitados. Hay que corregir errores para ganar. Ni César quería golpear así, él destaca por su buen juego de pies, ni Bello, con su experiencia, suele tomar esas decisiones. Eso no es intencionado, no queda otra que levantarnos y pensar ya en el domingo, que tenemos otro encuentro complicado. Hay que seguir adelante, sabemos que somos capaces de competir a un gran nivel, por momentos en Lepe lo demostramos. Hay que cuidar esos errores, que nos están castigando mucho esta temporada. No son normales y de forma tan continuada. En todos los partidos hay una expulsión, un autogol o un error en el golpeo sin que el rival te someta. Eso hay que cuidarlo y responsabizarnos para ser más seguros y que esos errores no nos condicionen el resultado final.

–¿Le falta al equipo concentración?

–El primer gol de ellos llega en nuestro mejor momento, con el equipo bien plantado y controlando y sometiendo al rival ante su afición. Eso quiere decir que el equipo está concentrado, aunque luego hay un momento puntual en el que un jugador comete un error y eso puede ser falta de tensión o incluso exceso de concentración. Es es lo que hay que mirar, igual César se vio demasiado seguro y golpeó mal, igual que Bello vería que tenía fácil jugar atrás... Son fallos aparatosos que no son normales en un partido de fútbol, pero los cometimos.