"Más no se puede hacer para ganar, lo dimos todo"

José Pérez Herrera, técnico del XDFC, ha estabilizado las constantes vitales del equipo y ha superado la complicada situación en la que afrontaba el partido ante el Betis Deportivo. Se ha mostrado orgulloso de sus jugadores, asegura que merecieron el triunfo y avisa que "este Xerez es el que todos queremos".

–Su equipo tipo ocasiones de todo tipo y el técnico del filial del Betis dio por bueno el empate, ¿qué más tienen que hacer para ganar?

–Antes de nada, quiero agradecer el esfuerzo titánico que han hecho mis jugadores sobre el campo y la confianza que han depositado en mí y en mi cuerpo técnico. Lo han dado todo, más no se puede hacer para ganar. Tuvimos infinidad de llegadas al área. Conté hasta diez y las de ellos fueron por concesiones nuestras en un aspecto que tenemos que mejorar. Hasta el momento, estamos siendo muy castigados, nos hacen gol con muy poco, y a nosotros nos cuesta un mundo abrir la lata. Estamos en esa dinámica, pero con esta mentalidad y esta actitud pronto esta cantidad de llegadas tienen que terminar en gol. Vamos a insistir, a ser constantes y no vamos a levantar el pie del acelerador. Insisto, en todos los partidos estamos recibiendo demasiado castigo con pocos errores. Hemos sabido jugar a un rival que exponía mucho, con un buen juego combinativo y que llegaba en línea ascendente y en un gran estado de forma. El equipo supo sufrir, competir y hacer daño de manera constante durante los noventa minutos.

–¿Se va contento con el partido o con sabor amargo por no haber logrado el primer triunfo?

–Me marcho orgulloso de mi plantilla, tanto de los jugadores que han salido de inicio como de los que entraron después para dar ese plus que necesitábamos para terminar avasallando al rival como de los que estaban en el banquillo que no han salido y los que estaban en la grada. Nos vamos con rabia contenida, el fútbol nos está debiendo ya mucho y no vamos a dejar de intentarlo, queremos disfrutar con una victoria. A ver si tanto esfuerzo no nos da el corto esfuerzo de un punto. Merecimos los tres, igual que en Lepe, y en otros partidos en los que también estuvimos bien recibimos excesivo castigo. Perdonamos ocasiones claras, pero sabemos que son dinámicas y que la única forma de cambiarla es con esta actitud y esta insistencia.

–El equipo hizo méritos y la grada esta vez se volcó...

–El equipo, con su actitud, con su esfuerzo, con el sacrificio mostrado y con sus valores sobre el campo, ha sido capaz de conectar y de enganchar a la grada, que ha ayudado a que tuviésemos continuidad hasta el final. Todos somos conscientes de que este es el Xerez DFC que queremos, ya dimos el paso al frente el Lepe y era cuestión de madurez. Nos levantamos de todos los golpes y no es fácil. Lo que falta es que el fútbol sea justo con nosotros.

"Después de tantos mazazos seguidos no es fácil reaccionar al gol tan rápido, noto la confianza, pelean a muerte"

–Los jugadores expresaron públicamente la pasada semana que estaban con usted, ¿lo ha visto reflejado en el campo?

–Ya he comentado que estoy orgulloso de ellos. En el vestuario he oído gritos de rabia por no haber sumado de tres, que es lo que han merecido. Ellos son los que corren en el campo y también se llevan las críticas. Todo influye de cara al bien general. Siento esa confianza desde dentro, todo lo que planteamos lo llevan a cabo con la máxima fidelidad y pelean a muerte. El partido ha sido un claro ejemplo

–Retocó la defensa, apostó por Álvaro y cumplió con nota...

–Era arriesgado en un día tan importante para todos apostar por un chaval de la casa que debutaba y que está jugando en Primera Andaluza y el ritmo difiere mucho. Pensamos que era su momento porque con la opción de Razvan teníamos que hacer más cambios. Confiamos en él y ha demostrado que está capacitado para afrontar un partido de esta exigencia.

–¿Cómo se logra reaccionar tan rápido después del golpe tan duro que supuso el 0-1?

–No es fácil y ya lo hicimos en Lepe. Es muy complicado y mucho más si tenemos en cuenta que ya veníamos de otros mazazos acumulados. Uno de los objetivos que nos habíamos marcado era ser fuertes si encajábamos un golpe y así ha sido. El equipo ha sabido superar ese reto y nos falta el premio de llevarnos de una vez los tres puntos.