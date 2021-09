José Pérez Herrera, entrenador del Xerez DFC, ha tenido doble trabajo esta semana. Tras la abultada derrota en el primer encuentro de su equipo en Segunda RFEF ante el Córdoba en Chapín se ha centrado, además de en preparar el partido de este domingo en el Príncipe Felipe (18:00) contra el Cacereño, en levantar la moral a un grupo que debe recuperar las buenas sensaciones que mostró durante toda la pretemporada.

El técnico jerezano confía en recuperar su nivel, inaugurar el casillero de puntos, no desvela si realiará cambios importantes y considera a la escuadra de Julio Cobos un rival que "tiene calidad, las ideas claras y está bien trabajado".

–¿Cómo se encuentra el grupo anímicante?, ¿le preocupa el estado de la plantilla?

–Nuestro objetivo esta semana es recuperar la esencia de lo que somos. En el partido del otro día, sobre todo en la primera parte, no nos reencontramos con nosotros mismos, no fuimos el Xerez DFC que venimos siendo durante meses atrás y todo pasa por recuperar esas sensaciones que teníamos anteriormente. A partir de ahí, debemos intentar que eso se transforme en un buen resultado y nos vaya dando esa seguridad y confianza en nosotros mismos que teníamos antes de ese partido.

–El Cacereño ganó en su estreno en Vélez y su equipo perdió, ¿eso influye?

–Son situaciones que se presentan cada jornada a lo largo de la temporada. Ellos llegan reforzados por su victoria en su estreno y nosotros llegamos mermados por la derrota, aunque era posible ante todo un Córdoba. Hay que pasar página y, como digo, hay que recuperar nuestra esencia. Nos toca esta primera salida al campo de un rival potente de la categoría, con un buen grupo y tenemos que asumir las circunstancias y centrarnos en nuestro trabajo.

–Marcelo ya entrena con el grupo, ¿llega al domingo?

–Todavía no podemos contar como un efectivo totalmente recuperado para la competición. El trabajo de esta semana ha sido muy controlado, pero aún le quedan un par de semanas para estar preparado. Acaba de salir de una lesión larga en una zona preocupante y tenemos que tener tranquilidad y paciencia para que se recupere al cien por cien.

Once inicial "Los cambios no se hacen en base a un resultado, ya veremos. Lo que tenemos que hacer para sacar algo positivo allí es no cometer errores"

–¿Se plantea realizar cambios en el once?

–Los cambios no se hacen en base a un resultado. En la jornada anterior ya albergábamos muchísimas dudas porque teníamos la sensación de que cualquiera podía jugar, nos sentíamos prácticamente un equipo invencible y eso nos hacía sentirnos poderosos en ese momento. Una semana después no podemos sentirnos todo lo contrario, no podemos ser polos opuestos. Ya veremos si hay muchos, pocos cambios o ninguno. Todos tenemos que sentirnos todos partícipes, dentro del grupo, hay mucha igualdad competitiva y no habrá un once fijo. Cualquiera puede tener la oportunidad.

–¿Qué opinión tiene sobre el Cacereño?

–Es un equipo muy bien trabajado, que tiene las ideas muy claras. Como visitante en Vélez, en un campo pequeño y de césped artificial fue muy práctico y eficiente, pero como local y ante su afición va a querer tener protagonismo e iniciativa y ser dominador. Tiene calidad y jugadores con experiencia y peso en la categoría. Esperamos a un equipo así, que intente llevar el peso del juego, ser dominador y que quiera confirmar sus credenciales tras la victoria como visitante.

–Para lograr un resultado positivo en el Príncipe Felipe será fundamental no cometer los errores del estreno...

–Si no cometemos errores, nos reencontraremos con nosotros mismos y una cosa conduce a la otra, es lo que hemos demostrado en pretemporada y lo que nos trajo a Segunda RFEF. Nuestra forma de jugar es la el ir todos a una y eso nos hacía cometer pocos errores. De todos modos, no equivocarse va a ser casi imposible, el fútbol es un juego de aciertos y fallos. También va a depender de la capidad de acierto que tenga el rival para aprovechar esos errores. Hay veces que cometes un fallo y el rival lo aprovecha y otras que tienes más y adversario no les saca provecho.

–¿Hasta qué punto es importante puntuar ya en Cáceres?

–Eso siempre es fundamental, puntuar refuerza además el trabajo bien hecho. Es un plus muy importante. Cuando haces las cosas bien y lo acompañas con un buen resultado tiene un valor doble. Si haces las cosas bien y no llega el resultado parece que hemos fallado y llegan las dudas. El resultado, aunque no sólo depende de nosotros, es importante para reforzar el trabajo.