"El punto es bueno por el gran esfuerzo que hizo el equipo”

José Pérez Herrera, entrenador del Xerez DFC, pese al empate, terminó satisfecho con el trabajo de su equipo, por el esfuerzo realizado al jugar tantos minutos con un futbolista menos por la expulsión de Curro, lamentó que una vez más dos errores les costaran muy caros y apuesta por hacer bueno el punto sumado ante el Mérida el próximo fin de semana frente a Las Palmas Atlético fuera de casa.

–¿El punto es bueno o le deja mal sabor de boca por encajar el empate al final?

–Tiene dos lecturas y todo es resultadista. Está claro que queda mal sabor de boca cuando te empatan al final después de haber luchado tanto para macar con un jugador menos durante tantos minutos, cuando tienes el triunfo en la palma de la mano y en una acción inesperada. Nos han empatado cuando lo teníamos todo controlado y estábamos a un paso de lograr el premio que el equipo había merecido, te queda una sensación rara.

–(...)

–También está la perspectiva de estar orgullosos de nuestros jugadores por el esfuerzo que han realizado para sobreponerse a una expulsión tan rápida, que no es la primera vez que nos sucede esta temporada. Por fases, fuimos superiores a todo un Mérida, que tiene mucho potencial y ha tenido a un jugador más. Nos vamos con la esperanza y la ilusión de saber que este equipo tiene todavía mucho que decir. El equipo, pese a no lograr la victoria, sigue creciendo. Parece que hemos perdido dos puntos, pero si ellos hubiesen marcado antes y nosotros hubiésemos empatado luego, todo se hubiese visto de forma diferente. El fútbol es así, parece que cuando empatas así no has ganado nada. En el descanso, todos hubiésemos dado por bueno el punto y ahora nos vamos con cara de tontos por no haber ganado. Insisto, me quedo con el esfuerzo del equipo, que se repuso a la expulsión y mantuvo su mentalidad ganadora. Se tuvieron que replegar. Ellos nos inquietaron a balón parado y en acciones como el gol.

–El equipo hizo un buen partido, pero le volvieron a penalizar dos errores puntuales, la jugada de la expulsión y la del gol...

–Durante la semana lo habíamos trabajado y por eso duele más, habíamos buscado soluciones. El fútbol es un juego en el que se toman decisiones y errores y aciertos en un partido hay siempre. Estamos en esa dinámica de que cualquier error nos penaliza o con una expulsión o con un gol. Nos está castigando así el fútbol, moralmente va mermando, pero hay que ser fuertes y vamos a persistir hasta superarlo.

–¿Frustra encadenar tres partidos seguidos sin ganar pese a los méritos realizados?

–Si nos basamos en los resultados, estamos fastidiados. Veníamos de perder fuera de casa dos partidos pese a haber hecho un gran esfuerzo y en casa nos ha sucedido igual. Tenemos un reto pendiente, que es conseguir un triunfo como visitante y vamos a intentar hacer bueno este empate el próximo domingo.

–Mario de Luis se estrenó en la portería en lugar de César, ¿cómo le ha visto?

–Estuvo bien, bastante tranquilo y dando mucha seguridad a la defensa. La pena es no habernos ido con la portaría a cero una vez más en casa y con un jugador menos, que le hubiese dado mucho valor a esa sobriedad que ha demostró. Pese a su juventud, tiene sólo 19 años, nos da tranquilidad, es seguro bajo los palos.

–Volvió a apostar por Máyor y David Grande en punta, pero tuvo que cambiar de planes con la expulsión...

–Hemos realizado diferentes variantes. La opción de Bello por dentro también ha creado muchos problemas al rival, con Máyor como referente y David más escorado a la izquierda. La pena es que el plan al final no haya salido bien del todo. El fútbol es cuestión de sensaciones y nada parece bueno cuando te empatan así en el último minuto.