Justo empate en un partido con muy pocas ocasiones (1-1)

El Xerez DFC ha visto frenada su buena racha de resultados en Chapín y no pudo pasar del empate a uno frente al Mérida, aunque le tocó jugar con diez desde el minuto 34 por la justa expulsión de Curro Rivelott. Jacobo adelantó a los azulinos en el minuto 79 y el brasileño Higor Rocha puso las tablas sobre la campana con una vaselina. Los dos porteros fallaron.

El cuadro azulino, con esta igualada, ve frenada su dinámica de victorias en Chapín, escenario en el que encadenaba ya cuatro encuentros sumando de tres. A los xerecistas les toca ponerse el mono de trabajo y mejorar fuera de casa porque la tabla se comprime.

Pérez Herrera apenas retocó el once respecto al que perdió la pasada jornada ante el Villanovense por 2-0. Realizó sólo dos cambios, uno obligado en la portería y otro en el centro de la defensa. Con la lesión del meta César, Mario de Luis, recién llegado en el mercado de invierno cedido por el Real Madrid, se estrenaba y Alberto Durán recuperaba su puesto junto a Ocaña en lugar de Galafate. El resto de la alineación era la misma, con la propuesta de dos delanteros, Máyor y David Grande.

El Xerez DFC, después de dos derrotas seguidas fuera de casa -Lepe y Villanueva- necesitaba sumar de tres y entró al partido valiente y la firme intención de abrir la lata. A los doce minutos, un saque de esquina botado por Bello con efecto lo despejó la defensa, superado el cuarto de hora Marc Fraile buscó portería sin fortuna y la réplica visitante la puso Aitor Pons con un remate de cabeza que se le marchó alto.

Expulsión clara

El encuentro se animaba y en el 22', Javi Montoya estuvo acertado para despejar una falta botada por Poley y también para atrapar poco después un buen centro de Iriondo. Y cuando más controlada tenía el Xerez DFC la situación, expulsión de Curro Rivelott. El centrocampista empujó a Pons dentro ya de la corona del área y casi sobre la misma línea cuando el jugador visitante se disponía a encarar a Mario de Luis tras una contra. La falta la lanzó Lolo Plá a la barrera. Una vez más, el cuadro azulino se quedaba con un futbolista menos con muchos minutos por delante.

La acción dio un plus al cuadro rival, que en el minuto 41 no se adelantó en el marcador de milagro. Un remate de Roble lo sacó la defensa y luego, un lanzamiento de Aitor Pons se fue alto. Un tenso primer acto llegó a su fin con una falta en la frontal del área para los azulinos sin consecuencias.

Segundo acto sin cambios

Con todo por decidir, la segunda mitad comenzó con las revoluciones dosificadas. El cuadro azulino tenía que jugar con diez y no era fácil frente a un cuadro romano bien armado, que, de todos modos, no arriesgaba pese a jugar con diez. Su primer aviso llegó con un lanzamiento lejano de Héctor Camps que atajó De Luis en dos tiempos (58). La réplica llegó en la siguiente jugada con un saque de esquina que Alberto Durán mandó fuera por centímetros tras recoger el rechace en una segunda jugada.

Superada la hora de juego, los dos equipos se animaron, mientras la afición no dejaba de animar y aprovechó el cambio de Goma por Higor Rocha para despedir al jerezano, que pasó totalmente desapercibido, con una pitada y recibir el doble cambio de Pérez Herrera con aplausos. Javilillo y Jacobo saltaron al verde en lugar de David Grande y Marc Fraile.

El choque entró en una fase sin sobresaltos y con Castillo y Antonio Jesús sobre el campo en lugar de Poley y Bello, pero en el minuto 79 saltó la banca. Jacobo recibió un pase desde la banda contraria de Javilillo, se internó en el área y sorprendió a Javi Montoya, que se tragó el disparo del extremo. 1-0.

Con el máximo botín en el bolsillo y con un jugador menos, el Xerez DFC tenía que echar el resto para no perderlo y para ello contó con el apoyo extra de una grada que no paró de rugir ni de protestar lo discutible y lo no discutible. Había que sumar de tres y seguir haciendo de Chapín un fortín.

La alegría no iba a ser completa. El Mérida, uno de los mejores equipos fuera de casa, tiro de la calidad de Higor Rocha para empatar. El delantero brasileño, que acababa de entrar en el campo, superó a Mario de Luis con una vaselina. 1-1. Minuto 90. Aún hubo tiempo para más. Los azulinos tuvieron que emplearse a fondo en defensa para evitar males mayores con un par de saques de esquina seguidos en el descuento.