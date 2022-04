"Nos tomamos el partido como una nueva final, no podemos fijarnos en las dinámicas"

El final de Liga se acerca y Pérez Herrera, entrenador del Xerez DFC, no quiere sobresaltos y sí hacer los deberes cuanto antes. Así, se toma el partido ante el Coria de este domingo (18:00) eb Chapín como "una nueva final" y apuesta por sacarlo adelante para atar la permanencia. No se fía de la dinámica negativa del rival, con cuatro derrotas seguidas, y advierte que "realizó una gran primera vuelta y no podemos confiarnos ni fijarnos en las rachas, tendremos que ofrecer nuestra mejor versión para ganar".

–Ante el Coria, toca refrendar la buena racha...

–Sería lo ideal y lo que buscamos. Queremos mantener esta buena dinámica para superar la que tuvimos en la primera vuelta de cinco partidos invictos. Sumar seis partidos sin perder con un triunfo ante nuestra afición es lo deseado.

–¿Puede influir en los jugadores pensar demasiado en la dinámica negativa que atraviesa el rival?

–Hemos intentado durante la semana que su trayectoria no nos condicione. Sabemos que es un rival que hizo una gran primera vuelta. Ahora, atraviesa una mala racha de resultados, en algún momento la romperá y hay que intentar por todos los medios que no sea aquí. Buscarán cogernos con algún atisbo de exceso de confianza y debemos evitarlo, tenemos que centrarnos en hacer un gran partido y ofrecer nuestra mejor versión. Nos tomamos el encuentro como una nueva final. El domingo seremos once contra once y las dinámicas no se notarán, no podemos fijarnos en ellas, cada equipo luchará por lograr un resultado positivo.

–Chapín debe seguir siendo un fortín hasta el final...

–Será una de las claves para conseguir nuestro objetivo, pero ahora estamos centrados en los tres puntos del partido ante el Coria y no pensamos más allá. Aún así, está claro que en Chapín tenemos que hacenos poderosos, como venimos haciendo durante toda la temporada, y fuera, seguir puntuando, aunque ya merecemos que esos empates que no se han convertido en victorias por detalles lo sean.

–Con los deberes casi hechos, ¿miran la clasificación?

–Nosotros intentamos lograr el mayor número de puntos posibles en el menor tiempo posible y en ello es en lo que estamos inmeros y centrados. Queremos sumar estos tres para acercarnos a la parte de arriba y alejarnos de la parte de abajo, pero dependemos del resto de equipos. Sólo estamos centrados en sumar de tres en tres.

"Lo único que ha cambiado en estas últimas jornadas para mejorar es la confianza en nosotros mismos"

–¿En qué ha cambiado el equipo en estas últimas semanas para pasar de ser cuestionado a ilusionar otra vez?

–Lo que ha cambiado es la confianza en nosotros mismos. El trabajo es el mismo, la idea común es la misma y las conductas comunes son las mismas. Hemos analizado todos los encuentros y en el 90% de ellos siempre fuimos superiores a todos los rivales en llegadas, en ocasiones y en dominio. Al principio, hubo una serie de partidos en la que no obtuvimos recompensa y eso afectaba a la autestima y a la confianza del jugador. En el último tramo de Liga, al insistir en esa idea, el trabajo común ha dado resultado y esa autoestima y esa confianza ha provocado que el futbolisa juegue con más seguridad en sí mismo, con más tranquilidad y solidez y eso se ha reflejado en buenos resultados y en eso queremos isnistir.

–El respaldo de la afición volverá a ser clave...

–Siempre es importante que la afición esté con nosotros, lo venimos comentado durante toda la temporada. Es un plus y también ayuda que el ambiente sea cada vez mejor, como ante el Montijo. Nos da un plus de querer hacer las cosas bien ante ellos y si con la promoción permite que de dos o tres mil pasemos a ser seis mil o cuatro mil, mucho mejor para todos.

–Cuenta con las bajas de Marcelo, Alberto Durán y la duda de Antonio Jesús, ¿le condicionan?

–Nos condicionan todas. La de Marcelo va a ser importante porque desde que volvió al equipo siempre aporta un plus a nivel motivacional y competitivo al margen de su rendimiento en el campo. Alberto está siendo constante, nos da estabilidad atrás y no estará por el ciclo de amonestaciones y Antonio Jesús no creo que llegue para evitar una recaída. Son tres bajas importantes.