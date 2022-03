Ensayo general del XDFC en Chapín a puerta cerrada para preparar la cita con el Coria

El Xerez DFC ha realizado en la tarde de este jueves en Chapín a puerta cerrada un ensayo general de cara al importante compromiso del domingo (18:00) contra el Coria en el Municipal. Los azulinos acumulan cinco jornadas sin perder y tres dejando la portería a cero y apuestan por mejorar esos registros para abandonar de forma definitiva los puestos complicados de la clasificación.

Pérez Herrera, de todos modos, tiene de cara a esa cita problemas en la defensa y en la medular. Alberto Durán vio en El Rosal la quinta amarilla y se pierde el partido por sanción, mientras que Marcelo se lesionó la rodilla y está pendiente de conocer el alcance exacto de sus problemas en los próximos días.

El lateral derecho, casi con toda seguridad, lo cubrirá Marc Fraile, solución por la que apostó el entrenador xerecista tras la lesión de Marcelo en Cádiz y también la utilizó contra el Vélez en el Municipal para cubrir la ausencia del jerezano por sanción.

Para la vacante de Durán tiene varias alternativas, que van desde colocar a Manu Castillo de central y mantener a Ocaña en el lateral izquierdo a pasar a Ocaña al centro de la zaga y volver a apostar por Iriondo en el flanco zurdo.

En la medular, Antonio Jesús es seria duda y no tiene garantizado su concurso contra los extremeños. El sanluqueño se perdió por sanción el choque de la pasada jornada, pero también terminó el encuentro ante el Montijo con problemas físicos. No los ha superado y los técnicos tendrán que esperar hasta última hora para saber si pueden contar o no con él. Poley tampoco ha entrenado a tope durante los últimos días por un resfriado, pero no debe tener problemas para estar listo el domingo.

Con Antonio Bello recuperado de su sobrecarga, lo normal es que el capitán repita en la mediapunta y arriba, Máyor y David Grande parten con las mismas posibilidades de salir de inicio. En las bandas, Jacobo, Manu Baeza y Javilillo se reparten las opciones, ya que Fraile, fijo en las últimas jornadas en la derecha, tendrá que retrasar su posición.

El rival, en apuros

Por su parte, el rival llega en su peor momento de la temporada. El equipo de Raimundo Rosa 'Rai' se presenta en el Municipal en horas bajas, ya que encadena nada más y nada menos que cuatro derrotas seguidas, ante el Vélez y el Panadería Pulido en casa y fuera, contra Córdoba y Ceuta, y sólo ha sido capaz de sumar dos puntos de los últimos veinticuatro que ha puesto en juego. Firmó un empate a uno con el Mérida y otro a cero ante el Villanovense.

El Coria, que en la primera vuelta se impuso al Xerez DFC en La Isla por 2-1 en un choque igualado, suma 37 puntos, sólo tres más que los azulinos.