Perita, técnico del Ceuta B: "Mi equipo llega con mucha gasolina al partido contra el Xerez DFC"

El Ceuta B, rival este sábado del Xerez DFC en la segunda eliminatoria de ascenso a Segunda RFEF, se 'cargó' al Ciudad de Lucena pese a contar con la desventaja del factor cancha. Tras el 1-1 de la ida disputada en el Alfonso Murube, los de Mohamed Larbi Ahmed Abdeselam 'Perita', necesitaban ganar en el estadio cordobés para pasar de ronda. No sólo vencieron, sino que arrollaron al equipo menos goleado del Grupo X junto al Xerez CD: 0-4.

Pese a la contundencia del marcador -el partido se comenzó a decantar por un error del portero lucentino- el míster norteafricano apunta que "no ha sido tan fácil como refleja el resultado, pero la verdad es que ya no sólo el partido de vuelta, en la ida también estuvimos bastante bien y el resultado de 1-1 fue engañoso. Gracias a Dios en la vuelta pudimos reflejar en el resultado lo que se vio sobre el campo".

Se suele comentar que a los play-offs llegan mejor los equipos que acaban la temporada regular con buena dinámica, "una pequeña ventaja porque llegas lanzado por los resultados y nosotros y el Xerez hemos llegado bastante bien a este último tramo. Con respecto al Lucena, cuando no consigues ascender directamente, como han estado ellos peleando hasta el final y no lograrlo, el play-off se te hace largo y sobre todo mentalmente se acusa".

Perita asegura que su equipo llega en plenitud física al encuentro, todo lo contrario que un Xerez DFC que tiene la baja de Álvaro Martínez y a Carri y Teté entre algodones: "El equipo llega con mucha pierna, mucha gasolina y moral y mentalmente también por los resultados que se han dado. No tenemos ningún lesionado ni tocado tras esta eliminatoria y espero poder afrontar el partido del sábado y la eliminatoria con todas las garantías", apunta.

No contar con el factor cancha a favor "es una pequeña ventaja que tiene el adversario y que te obliga a salir a ganar los partidos, no queda otra. Desde el primer día nuestra idea y nuestra forma de jugar es ir a ganar ya sea en casa o fuera y en esta situación no nos queda otra. Afrontamos el partido sabiendo que es una eliminatoria a doble partido, pero saldremos a por él sabiendo que el Xerez va a ser un rival complicado. Intentaremos ir a Chapín con un buen resultado porque la eliminatoria no se resolverá en el primer partido y el factor campo será importante".

El Xerez DFC fue uno de los dos equipos que han sido capaces de ganar esta temporada al Ceuta B en su estadio: "Es verdad que nos ganaron aquí, aunque el resultado más justo habría sido un empate y en Chapín también jugamos muy bien y podríamos haber sumado los tres puntos tanto con el Xerez Deportivo como contra el Xerez Club Deportivo y por ahí estamos tranquilos. Intentaremos hacer nuestro fútbol para llevarnos un resultado positivo para la vuelta", afirma.

Espera un rival "igual que contra el Pozoblanco, un Xerez como el de la segunda vuelta del campeonato, un equipo muy hecho a la categoría conforme han ido pasando las jornadas, sacando resultados positivos muy buenos que les han dado confianza en el campeonato y eso se ha notado. La baja de Álvaro sí es importante, pero Alberto Durán lo está supliendo, ha dado un paso adelante desde la defensa y en esa posición le da altura, es poderoso en el juego aéreo y en lo posicional".

La ida contra el Ciudad de Lucena se jugó en el Alfonso Murube, pero ante los xerecistas regresan al Martínez Pirri de césped artificial. Perita indica que "nos pongan donde nos pongan tratamos siempre de hacerlo igual. El Murube era un premio importante para la plantilla después de todo un año disputando gran parte del campeonato en el Martínez Pirri, donde tampoco se nos ha dado mal. Sea el Murube, Pirri o Chapín no nos cambia nada, en la eliminatoria anterior demostramos que un campo grande también se nos da bien y los buenos equipos y jugadores siempre quieren jugar en los mejores campos".