David Sánchez, presidente

El Xerez DFC se encuentra preparando el partido de ida de la segunda eliminatoria de ascenso a Segunda RFEF, que le va a medir al Ceuta B este sábado a las 18:30 horas en el campo Martínez Pirri. Los azulinos se han entrenado este miércoles en Chapín y trabajarán jueves y viernes en el Anexo Pepe Ravelo.

La entidad azulina ya ha comunicado el horario del partido de vuelta, que se disputará en Chapín y que también se adelanta a la jornada del sábado 8 de junio. El choque contra los norteafricanos comenzará a las 19:00 horas.

El motivo por el que este partido de vuelta se va a disputar en sábado y no en domingo tiene una fácil explicación. David Sánchez, técnico azulino, ha sido designado como presidente de una mesa electoral para las elecciones europeas del día 9. El club envió un recurso para tratar de que el entrenador fuera eximido de estas funciones, pero ha sido denegado.

El propio míster ha explicado la situación: "Quería explicar el tema de los horarios porque no siempre depende de uno. Recibí una notificación en casa de que tenía que presidir una mesa de las elecciones europeas. Me puse en contacto con Bello y Miguel, el abogado del club, y mandamos unos argumentos para intentar no acudir". Sin embargo, el recurso no ha prosperado: "Son circunstancias que se dan, lo mío no tiene que ver nada con el partido de ida pero sí el de vuelta. Entiendo que el que tenga que trabajar no pueda asistir, pero nos jugamos mucho y espero mucha afición".

El encuentro de ida también es este próximo sábado. La entidad intentó que se jugase el domingo a las 12 horas -el primer equipo del Ceuta disputa su partido de play-off a las 21:00 horas del domingo-, pero no encontró plazas hoteleras libres para hacer noche el sábado y finalmente se adelantó a la jornada sabatina.

El técnico apunta que "sabemos que no es un viaje fácil, pero animo a la gente y espero encontrar a muchos xerecistas allí porque esto es una eliminatoria de ida y vuelta y espero sentirnos arropados por nuestra gente".