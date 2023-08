Rafa Parejo vuelve a entrenar con el grupo y Antonio Oca y Edu Oriol, al margen

El Xerez DFC ha regresado en la tarde de este lunes a los entrenamientos en el campo Pepe Ravelo para comenzar a preparar la cita del miércoles ya en Chapín ante el Ceuta, precisamente como homenaje al exmandatario azulino, ya que pone en juego el trofeo que lleva su nombre. David Sánchez, tras el largo viaje de ida y vuelta a Madrid del sábado, dio a sus jugadores el domingo libre y también la mañana de este lunes. La principal novedad de esta sesión de trabajo ha sido el regreso a la dinámica del grupo del centrocampista Rafa Parejo, que venía arrastrando molestias y se había perdido los últimos amistosos.

Por contra, el entrenador xerecista sigue sin poder contar ni con Antonio Oca ni con Edu Oriol. El central jerezano no está teniendo suerte esta pretemporada, ya que comenzó con molestias y cuando estaba a punto de reaparecer se volvió a lesionar antes del choque con la Roteña. Por su parte, el lateral no pudo jugar en Madrid y continúa realizando ejercicios de recuperación al margen para evitar problemas. El técnico azulino pretende evitar riesgos a estas alturas de la pretemporada, con el inicio de liga a la vuelta de la esquina.

Los atacantes serbios Mikan y Jovanovic, igualmente con problemas, trabajan al margen del grupo y se encuentran además a la espera de resolver el tema de su documentación para poder estampar su firma con el club xerecista.

Los brasileños a prueba, Savio y Lucas, también están trabajando con el grupo. El primero tiene complicado quedarse y ya lo sabe porque así se lo ha comunicado Edu Espada por problemas con su documentación, mientras que Lucas, que jugó en Madrid, sí la tiene en regla y los técnicos aún no le han descartado.