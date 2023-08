La derrota del Xerez DFC en Valdebebas, con moraleja

David Sánchez, entrenador del Xerez DFC, se mostró en Valdebebas en la cita que su equipo perdió ante el Real Madrid C por 2-1 más enfadado de lo habitual. El árbitro, Cristian Sánchez Moraga, aplicó con exceso celo el reglamento en un amistoso y lo mandó a la grada en el tramo final del choque. Su enfado estaba más que justificado, dos penaltis, uno de ellos riguroso, en contra y numerosas faltas provocaron sus protestas.

El técnico azulino alabó el trabajo que sus jugadores realizaron sobre el verde pese al cansancio acumulado, tanto por el desplazamiento como la carga de entrenamientos de la semana. "Empezamos bien el partido, tuvimos la suerte de adelantarnos a balón parado, después el empate de ellos fue muy rápido, el viaje fue largo, veníamos de un trabajo cargado desde el miércoles, nos costó llegar hasta el final del partido y en dos penaltis nos ganaron. Estoy contento con el trabajo de los chicos, aunque nos han faltado algunos argumentos con balón, que considero se produjeron por el cansancio. Me marcho contento porque empezamos bien y se vieron otras cositas".

La labor del árbitro, que dejó de señalar un posible penalti a favor de los suyos, no agradó al sevillano, no quiso entrar en demasiados detalles, pero sí que fue claro: "Prefiero no opinar porque, al final, nuestras manos son dudosas y las pita y las de ellos... Esto es fútbol y prefiero no hablar del árbitro, tenemos que olvidarnos de ese tema porque somos perdedores. Al final, protestar y estar encima de ellos te saca de un poco del partido, te saca un poco de quicio. Fue un día en el que estuvimos muy pendientes porque hubo muchas acciones en contra. Insisto, es fútbol y tenemos que aprender, esto nos va a servir de aprendizaje de cara a la competición. Tenemos que olvidarnos del árbitro y estar más pendientes al partido".

Las lesiones se están cebando con la plantilla durante la pretemporada y 'pesos pesados' del plantel como Edu Oriol, Oca, Rafa Parejo o Joselu Friaza... "Sí, eran bastantes y, además, Ilias también tenía molestias y no le pudimos sacar de inicio. Todo influye, pero nosotros confiamos en todos los jugadores, el año va a ser muy largo, todos los chicos van a ser importantes y tenemos que sacarles provecho a cada uno de ellos".

Refuerzos "Sabemos las demarcaciones en las que tenemos déficit, nos faltan jugadores ofensivos, y Edu y el club están trabajando"

Cuando faltan un par de semanas para el inicio de la liga, la plantilla no está cerrada y el entrenador sevillano espera refuerzos: "Sabemos las demarcaciones en las que tenemos déficit, sobre todo por números. Necesitamos jugadores ofensivos y ahí están Edu y el club trabajando al máximo para intentar completar la plantilla dentro de lo que se puede. Todo lo que suponga mejorar, bienvenido sea".

El desplazamiento fue largo desplazamiento, pero todos lo dieron por bueno. "Salimos muy temprano en coche a Sevilla, tren a Madrid, autobús hasta Valdebebas, comimos allí... Fue un descalabro, pero una experiencia muy bonita, los jugadores conocieron esas instalaciones, que son un privilegio". Y, por último, dio las gracias a la afición. "Nos acompaña a todos lados y tenemos que agradecerle el apoyo y que haya estado con nosotros tan lejos. La pena es que no pudiéramos darle un triunfo, pero este es el camino, tenemos que seguir así. Estamos contentos con la experiencia".

Los azulinos tienen otra dura semana de trabajo por delante. Tras cargar las pilas este domingo, vuelven a los entrenamientos este lunes con la mente puesta ya en el Trofeo Pepe Ravelo, que disputan el miércoles ante el Ceuta en un escenario sin confirmar y el sábado se enfrentarán al Coria, un rival de su liga, en el Guadalquivir.