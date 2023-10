Rafael Carrillo, técnico del Lucena, elogia al Xerez DFC

Rafael Carrillo, entrenador el Ciudad de Lucena, espera romper ante el Xerez DFC su racha de dos empates seguidos -Salerm Puente Genil en casa y Bollullos fuera-, pero advierte que el cuadro azulino no se lo va a poner fácil porque "es un gran equipo, aspirante a todo aunque no haya empezado del todo bien".

El técnico cordobés, que tiene al equipo segundo e invicto, detalla que "tras el empate del domingo, afrontamos el partido con muchas ganas e ilusión porque volvemos a nuestro estadio para medirnos a un gran rival, que seguro que nos va a exigir mucho. Tiene buena plantilla, es un club importante, que aspira a lo máximo en la categoría aunque no ha empezado igual de bien que el resto de candidatos".

A la hora de analizar a la escuadra de David Sánchez subraya que "insisto en lo que he comentado antes, lo que sucede es que cuando los resultados no te salen nada se ve positivo. A ellos les está costando ganar, pero no es una señal para nosotros, debe ser todo lo contrario" y añade: "Es un gran equipo, que maneja bien el juego ofensivo, que intenta sacar el balón jugado, que tiene opciones con triangulaciones y apoyos y es complicado. Le está faltando el gol, ahora han firmado a Teté y espero que mi equipo siga con su buen trabajo en defensa y no puedan encontrar su mejor estado. En casa, estamos mostrando la mejor versión con el apoyo de los nuestros y esperemos que vuelva a suceder en esta oportunidad".

El Ciudad de Lucena, bajo su punto de vista, llega bien al encuentro pero "estoy notando durante la semana cierto cansancio físico, hay jugadores con muchos minutos a los que tenemos que dosificar, esperamos llegar bien al partido".