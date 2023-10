Rafael Coca no descarta presentarse a las elecciones del Xerez DFC

Rafael Coca, ex presidente del Xerez Deportivo FC, no descarta presentar una candidatura en las próximas elecciones del club azulino. El exdirigente xerecista ha estado este lunes en la tertulia de la radio del club y en la misma ha abierto la puerta a presentarse a la presidencia de la entidad. Como se sabe, la directiva de Jesús Viloita anunció la pasada semana una Asamblea General Extraordinaria para abrir un proceso electoral y que se celebrará el próximo 12 de noviembre.

En la tertulia conducida por Jesús Toledano y en un ambiente distendido, Rafael Coca no descartó presentar una candidatura para hacerse cargo de la gestión del club xerecista, aunque apuntó que lo ideal, desde su punto de vista, sería celebrar los comicios el próximo mes de abril y no cuanto antes, que es la idea de la actual dirección de la entidad.

"Descartado no puede estar nunca, máxime porque voy por la calle y me dicen "Rafael, venga". No se descarta, pero hay que formar un equipo, hay que hablar con muchas personas, muchos patrocinadores y una vez que se tenga todo visto si hay que dar el paso se dará. Se puede dar el paso, por el club hay que trabajar, pero hay que pensar muchas cosas", afirmó.

Sería la segunda etapa de Rafael Coca al frente del Xerez DFC. Bajo su mandato, el equipo azulino dio primero el salto de División de Honor a Tercera RFEF en la temporada 17/18 de la mano de Pepe Masegosa y en la 20/21 el ascenso a Segunda RFEF al tercer intento después de quedarse a las puertas del play-off el primer año del club en categoría nacional y quedar eliminado por el Ciudad de Lucena la temporada siguiente.

En la gestión económica, la directiva tuvo que lidiar en su última temporada al frente del club con la pandemia del COVID, los ingresos se desplomaron y la deuda se disparó a los 230.000 euros, aunque como recordaba el expresidente, se trataba de un déficit "perfectamente asumible". Estas palabras vienen al hilo de unas declaraciones hace unos días de la tesorera del club, Rosana Báez, quien recordó que la deuda heredada "de 230.000 euros se saldó y doy fe porque tuve que hacer todas las transferencias y todos los pagos y ese dinero entró en la temporada que empezamos nosotros".

A este respecto, Rafael Coca matizó que "la admiro mucho y la quiero y la respeto mucho porque lo está haciendo muy bien por el club, pero igual que se dice la deuda también hay que decir los ingresos posibles que dejamos, como los 30.000 euros de la Copa del Rey, la subida de subvención de la Federación de 75.000 a 125.000 euros, o las subvenciones de la Federación Española y Diputación. No ha dicho ninguna mentira, pero hay que matizar porque también había ingresos. A mí me duele que todavía estemos recordando la deuda que dejamos cuando estamos ya en 2023 y que la dejamos por los dos años de COVID. Ignacio de la Calle dijo que esa deuda era totalmente asumible y yo estaba muy tranquilo porque la veía totalmente asumible y de hecho ha pasado y se ha pagado. Partamos de cero y todos juntos".

Por último, preguntado si al club le viene mejor unas elecciones ya o esperar a final de temporada, Rafael Coca dio su opinión: "Vendría mejor a final de temporada. Me alegro de que se hayan quitado ese peso de encima, pero ahora mismo no haría las elecciones, las llevaría a finales de abril", dijo.