Ricky Castro, el comodín del Xerez DFC

Ricky Castro es sinónimo de regularidad en esta irregular temporada que está cuajando el Xerez DFC en su segundo curso en Segunda RFEF y de 'chico para todo'. El sub-23 chipionero es fijo desde el inicio de la competición, ha sido titular con Pérez Herrera, Francis y ahora Romerito, y ha ocupado ya hasta cuatro posiciones diferentes.

Siempre ha jugado de extremo, pero la falta de laterales zurdos en el equipo 'invitó' a Pérez Herrera a colocarse como lateral izquierdo. Francis le mantuvo, pero también apostó por él en banda y hasta le colocó en algunos partidos por dentro buscando recursos ofensivos. Romerito también ha depositado su confianza en él y es habitual en sus onces, pero en el lateral derecho.

El pasado domingo ante el Antequera por fin iba a comenzar el partido pegado a la banda izquierda, pero la lesión de Menéndez en el calentamiento obligó a Romerito a cambiar de planes y tuvo que actuar en el lateral izquierdo, con Marcelo ocupando en la derecha su puesto en las últimas jornadas.

El azulino desvela que "cuando el míster me comentó que iba a jugar de extremo izquierdo me llevé una alegría porque es la posición en la que me encuentro mas cómodo, pero antes de empezar el partido me dijo que había cambio de planes, que debía ocupar otra vez el lateral por la lesión de un compañero. Si el equipo me necesita de lateral, pues hay que jugar de lateral".

Ricky no se esperaba tantos cambios de demarcación, pero tiene claro que "lo importante es estar entre los once de inicio y creo me adapto bien. He jugado en los dos laterales, de extremo y algo por dentro y lo que intento es dar el cien por cien siempre en todos los partidos. Cada semana intento mejorar, corregir los fallos y llevar a cabo todo lo que me dice el míster para, como he comentado antes, ayudar al equipo".

"Tenemos un equipo muy bueno individualmente, pero podemos dar mucho más y nos está faltando una pizca de suerte de cara a gol"

A nivel personal, las cosas le están saliendo bastante bien, pero el Xerez DFC no termina de despegar y le falta regularidad para salir de los puestos de descenso. Considera que "es cierto que no pasamos por pun buen momento y eso que tenemos un equipo muy bueno individualmente. Todos sabemos que podemos dar mucho más, pero también es cierto que también nos está faltando una pizca de suerte de cara a gol. Generamos, pero la pelota no quiere entrar".

El domingo ante el líder, los azulinos dejaron la portería a cero después de encajar cinco goles en dos partidos y es "una buena noticia porque así, como dice el míster, como mínimo no perdemos. Antonio Miguel cuajó una muy buena actuación y gracias a sus dos paradones y a la labor defensiva de todo el equipo conseguimos ese logro. Necesitamos dejarla a cero más veces de aquí al final de liga porque así podremos ganar más partidos".

Siempre optimista, lo tiene claro de cara a la permanencia: "Tenemos opciones, aunque, obviamente, hay que creer, estar todos muy juntos y seguir remando en la misma dirección para que partido a partido seamos capaces de sacar todos los puntos que necesitamos. Quedan nueve finales y estamos seguros que si creemos lo conseguiremos".

El partido del domingo ante el Polideportivo El Ejido es clave porque "les tenemos a sólo tres puntos. Juegan en casa y aquí nos ganaron, pero ante un rival tan directo debemos sacar los máximos puntos posibles".