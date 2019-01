Robin Lafarge, nuevo jugador del Xerez DFC

Robin Lafarge no estará disponible para el partido de este domingo en Chapín contra el Arcos al no tener tramitada la ficha y será presentado como nuevo jugador azulino la próxima semana.

Masegosa: "Tiene unas condiciones muy buenas y una actitud magnífica"

Pepe Masegosa, entrenador del Xerez DFC, apuesta por Robin Lafarge: "Es un chaval que ha tenido una proyección bastante buena, que tiene unas condiciones muy buenas y no sabemos el motivo pero ha caído en esa proyección. Ahora está ante una posibilidad que le ha brindado un gran equipo para revertir su situación profesional. En los días que lleva con nosotros ha tenido una actitud magnífica y es clave que no la abandone; seguramente si hubiese tenido la actitud que yo le he visto estos días dudo mucho que hubiese caído tanto en esa proyección que tenía. Y lo mismo que le aplico a él le aplico al equipo: no queremos un equipo de solo dos jornadas, que hayamos transmitido lo que hemos transmitido y que después caigamos; tampoco quiero un jugador que los dos primeros días de entrenamiento transmita mucho y después caiga. Es lo mismo en las dos situaciones, y en las dos situaciones al final es lo que es la vida, que es la constancia: hay que ser constante en tu trabajo, en tus hábitos, en tu forma de vida, en tu forma de entender la profesión y nosotros tenemos que ser constantes, y ahora hablo del equipo, en nuestra forma de afrontar cada partido".