"Hicimos méritos para haber sacado un resultado positivo"

Romerito, entrenador del Xerez DFC, ha lamentado la derrota de su equipo ante el Betis Deportivo en un partido que, bajo su punto de vista, no debieron perder. El técnico asumió que la primera parte no fue buena, pero destacó "el gran segundo tiempo, se vio el equipo que quiero", pide a la afición que siga confiando porque "hay que estar a las buenas y a las malas y el que no quiera, que se baje del barco" y desveló que no le agradó la tangana al final del partido.

–¿Qué análisis hace de la derrota?

–El Betis tuvo en la primera parte más posesión de balón, intentamos hacer una presión alta, no la supimos hacer a veces y es donde ellos han buscado espacios y al hombre más libre para hacernos acciones ofensivas, aunque no tuvieron muchas. El gol fue muy tempranero y nos condicionó. El equipo lo pagó a nivel de confianza y no hizo lo que sí intentamos en el segundo tiempo. David tuvo una oportunidad en la primera parte para igualar y otra con un tacón. En en el segundo tiempo, salimos mucho mejor, tuvimos las ideas más claras, más posesión y tuvimos tres ocasiones bastantes claras y el Betis tuvo sólo una ya al final del partido cuando habíamos arriesgado.

–Hicimos méritos para haber sacado algo positivo de aquí, lo que pasa es que el fútbol no es cuestión de méritos, es cuestión de hacer goles. Tengo que darle la enhorabuena al equipo por la segunda parte que ha hecho. Es el equipo que quiero, con personalidad con balón, con movimiento, con llegadas, ocasiones, de que se vea un equipo formado. Estamos haciendo cosas buenas, nos están creando pocas oportunidades, pero las que nos crean las estamos pagando. Toca seguir trabajando, no queda otro.

–¿Tanto les afectó el gol tempranero?

–Nos afectó mentalmente porque queríamos hacer en el primer tiempo lo que hicimos en el segundo. Condicionó al futbolista, luego cambiamos y realizamos una gran segunda parte. Lo hablamos en el descanso, que teníamos que hacer movimientos con balón, que no podíamos estar detrás del Betis. Cuando lo logramos fue cuando creamos oportunidades. El resultado es injusto, pero es lo que hay, esto es fútbol. Necesitamos puntos, no los hemos sumado aquí y ya hay que pensar en ir a por todas el domingo ante el Sanluqueño.

–Cada vez queda menos para el final y el equipo necesita ganar o ganar...

–Sí, pero aún falta mucho, todos los equipos juegan y no todos puntúan. Lo que tenemos que hacer es creer en lo que estamos haciendo porque sé que van a llegar los resultados. Ante el Sanluqueño debemos tener personalidad, tener balón, que es lo que hicimos en la segunda parte, para conseguir puntos. Jugando al pelotazo es muy difícil sumar.

–¿Qué ha pasado al final del partido?

–No quiero entrar en el rifirrafe del final porque más sangre caliente que yo... No podemos entrar en esas cosas ni el banquillo, tampoco. Cuando me he dado cuenta, he empezado a apartar a gente de ahí. Nos ha expulsado hasta a Jose y al final, no podemos entrar en esas disputas, tenemos que dar una imagen. Si me dan un puñetazo, me tiro al suelo. A Rober le han dado un puñetazo y ha contestado, cuando lo que tiene que hacer es tirarse y aguantar el chaparrón. No podemos dar esta imagen, aunque ellos también han hecho lo mismo y se lo tendrían que mirar...

–¿Qué mensaje le lanza a los aficionados?

–Hay que confiar. ¿Nos agachamos porque hemos perdido?, ¿pensamos que ya vamos a descender? No, hay que estar con el equipo a las buenas y a las malas y el que no quiera, que se baje del barco. Tenemos que ser un equipo rocoso, como lo estamos siendo, aunque nos está costando. Insisto, tenemos que tener control del balón para generar. Tuvimos cinco ocasiones y no las metimos y ellos, dos. El fútbol, también lo he comentado antes, no es merecimiento, es ganar y es lo que quiero. Hay que confiar y que los jugadores vean que se puede conseguir.