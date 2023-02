"Para nosotros es una final". Así de claro se expresaba Romerito en la rueda de prensa conjunta que ofreció de manera conjunta con el técnico del Atlético Sanluqueño, Antonio Iriondo. Y es que todo lo que no sea ganar este domingo en Chapín al equipo de la ciudad de la manzanilla sería dar un serio paso atrás en las aspiraciones de permanencia de los xerecistas.

"Tenemos que intentar ganar porque le daríamos mucha confianza al trabajo que venimos haciendo estas dos o tres semanas. Los jugadores han entrenado muy bien esta semana, tenemos que vivir un derbi que es bastante bonito, que disfruten las dos aficiones y nos tenemos que tomar el partido como una final, tenemos que hacernos fuertes para salir de los puestos de descenso", expresaba el técnico del Xerez DFC, que todavía no conoce la victoria tras dos jornadas en el banquillo.

Romerito tiene claro que hay que hacer de Chapín un fortín "y si lo logramos vamos a conseguir el objetivo". Restan 7 partidos en casa y la permanencia pasa por un Estadio en el que los xerecistas sólo han logrado un triunfo esta temporada. "Estamos concienciando a los futbolistas de que debe de ser así, no podemos ir con medias tintas, si somos capaces el domingo de ganar vamos a dar un plus al equipo y serán más osados y valientes. Ellos se van a ver fortalecidos si logramos victorias; si no, lo vamos a tener más complicado, aunque quedarían muchos partidos. El domingo es una final, sabiendo que tenemos un rival complicado".

No se explayó a la hora de analizar al Sanluqueño porque "no me gusta hablar de los rivales, pero es muy competitivo, venían de una racha negativa, pero ganaron al Sevilla Atlético, se han repuesto y vendrán con ganas de conseguir algo bueno. Tenemos que pensar en nosotros mismos dándoles a los jugadores las anotaciones de los puntos débiles y fuertes que puedan tener", manifestó.

Tras recalcar que "tenemos que estar en el mismo barco todo el mundo, tenemos que ir todas a una y a nosotros sólo nos vale ganar", señaló que ante San Roque de Lepe y sobre todos en casa del Betis Deportivo el equipo tuvo ocasiones, pero no las materializó: "Mientras que creamos ocasiones y no nos hagan gol tendremos muchas opciones de ganar. El porcentaje no está siendo alto, pero sí la creación. Esto es así, no va de merecimiento sino de meter gol y tener jugadores que tenga gol y es en lo que estamos intentando mejorar en los entrenamientos".