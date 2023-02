"Quiero un equipo ordenado, fuerte, rocoso, que vaya a por los partidos y que sepa a qué juega"

El Xerez DFC ha presentado este jueves a Antonio Manuel Ruiz Fernández 'Romerito', el técnico encargado de sacar del pozo del descenso a un equipo que se encuentra en una negativa dinámica tras acumular cuatro derrotas consecutivas. El entrenador sevillano ha mostrado sus líneas maestras. Quiere un Xerez DFC con identidad propia, disciplinado, tácticamente ordenado y que vaya a por los partidos. Sabe que tiene mucho trabajo por delante y ha asegurado que no llega con un látigo y sí con la idea de convencer a los jugadores desde lo futbolístico.

El presidente de la entidad, Jesús Viloita, ha presentado al nuevo técnico en presencia de los secretarios técnicos Marc Domínguez y Juan Carlos Ramírez en un acto al que también ha asistido Ramón Verdú, que va a ejercer de segundo entrenador azulino.

Primeras sensaciones

El técnico reconoce que la situación es complicada y ha hablado de cómo se ha encontrado el vestuario: "La situación es difícil porque ha habido el cese de dos entrenadores y eso afecta, pero la actitud de los futbolistas ha sido bastante buena en estos dos días que llevamos. Les he pedido un esfuerzo, tenemos que trabajar a nivel psicológico en el sentido de que nos quedan 14 finales y que tenemos que ir partido a partido. La predisposición de ellos al trabajo y a los conceptos que estamos intentando meter lo antes posible es buena. Son profesionales y estamos contentos con el recibimiento que hemos tenido. Intentaremos que el equipo se divierta, pero con trabajo y mucha disciplina.

Primeras consignas

"Son muchos conceptos y tenemos que simplificar ahora mismo, tenemos que ganarles horas al día. Sí quiero un equipo que sea valiente, que no tenga miedo con balón, que vayamos a por los partidos. ¿Nos va a costar? Está claro, pero es lo que vamos a inculcar. Y que seamos un equipo ordenado tácticamente, fuerte, rocoso, a los que les cueste hacernos gol y en Chapín que la gente se identifique con su equipo. Inculcar un gen ganador. Yo he tenido entrenadores como Luis Aragonés que era "ganar, ganar, ganar y volver a ganar" y eso es lo único que nos vale. En el fútbol se pueden dar tres resultados, pero si tú lo has dado todo en el campo tendrás más opciones de ganar".

Saber a qué se juega

"Para ganar tienes que tener unas condiciones y el equipo tiene que estar entrenado, físicamente bien, tácticamente ser un equipo bueno. Y se gana mucho cuando un equipo sabe a qué tiene que jugar, en un partido hay muchas fases y tienes que saber en cada momento qué se necesita. Los futbolistas también tienen que dar un paso adelante, yo les voy a quitar toda la presión que pueda, pero ellos tienen que salir al campo a comérselo todo y más en Chapín, que tiene que ser un fortín, en casa hay que ser muy fuertes porque luego fuera siempre vas a sacar puntos".

Chapín, asignatura pendiente

"Ha habido muchos partidos en Chapín que a lo mejor se ha especulado a ver qué hace el equipo contrario. Yo no quiero eso. Yo prefiero ser protagonista en mi casa, que los equipos se adapten más a nosotros que nosotros a ellos. Es verdad que hay que puntualizar cosas de los equipos contrarios, dónde son fuertes y dónde son débiles, todos los equipos tenemos fortalezas y debilidades y lo que tenemos que intentar es que esas debilidades que tengamos nosotros sean las menores y las fortalezas aumentarlas. Tenemos que ser más protagonistas en casa y fuera, si podemos, también lo intentaremos. Pero en casa tenemos que mejorar muchísimo los registros para cumplir el objetivo y el domingo es el primer partido que tenemos".

Cambiar la dinámica

"El objetivo es partido a partido. ¿Para qué vamos a pensar más allá? El más cercano es salir de abajo y otro no nos vamos a marcar. Partido a partido y que el equipo se vea con una identidad, saber a qué juega. No digo que antes no la tuviera, porque cada entrenador tiene su librillo y uno quiere una cosa y otros queremos otra".

Conocimiento de la plantilla

Asiduo a Chapín, en la grada "ves a los jugadores, pero no conoces internamente cómo funciona cada futbolista. Entrenando se ve todo, vas conociendo cómo reacciona, cómo es psicológicamente. También es más fácil verlo desde arriba. A medida que vayamos entrenando veremos dónde tenemos más debilidades para corregirlas para aumentar el rendimiento e incluso si tenemos tiempo, ayudarlos a mejorar".

Regreso a casa

"Estoy contento por venir, sé que es una situación complicada y es un reto, pero me gustan los retos. Estas experiencias te hacen mejorar como entrenador y como persona. Estoy supercontento, es una situación complicada, pero también vine a este club cuando se empezó y estuve cuatro años".

Pensar como equipo

"He evolucionado muchísimo, mejorando el tema del carácter, la psicología con el futbolista. El futbolista es muy egoísta, yo lo he sido, y cuando pasas a entrenador cambia la cosa. Tenemos que intentar que el futbolista piense más en el equipo que en el 'yo', pero también les he dicho que el beneficio del equipo es beneficio individual al año siguiente. Tenemos que pensar como equipo, es una evolución, vas aprendiendo, te vas juntando con gente que es profesional. He mejorado en muchísimos aspectos, antes era más efusivo y ahora soy más calmado y utilizo más la psicología que ser un dictador".

Sin látigo

"Llego con una disciplina buena y grande, pero no con el látigo. ¿Para qué sirve? Yo quiero sacar rendimiento al futbolista y no con un látigo, no son esclavos ni atletas. Me gusta la disciplina y habrá el régimen interno que quiero, pero al futbolista hay que tratarlo de forma diferente, hay que convencerlo y que crea en ti por tu trabajo y lo que sabes de fútbol. No soy un dictador".

Afición, ¿pedirle o darle?

"Cincuenta-cincuenta. Necesitamos la ayuda del aficionado para que el futbolista se sienta arropado y sabemos que la situación es difícil. El futbolista se tiene que sentir arropado por su afición y también tenemos que ofrecer. Cuando vean que el equipo funciona, va de verdad, somos intensos... En los momentos difíciles es cuando se ven a las personas. En los momentos buenos todos están ahí y en los difíciles es cuando se ve de qué está hecho cada uno. Ahora mismo necesitamos apoyo. ¿Qué queremos todos? ¿Salir de ahí no?"