“Con una derrota así se te queda cara de tonto, el equipo hizo un buen partido"

Romerito, técnico del Xerez DFC, se mostró dolido y abatido tras la derrota. Se siente fuerte y respaldado por los jugadores y la directiva, lamentó las oportunidades falladas y comienza a admitir que se les escapa la salvación. "En Cartagena gastamos una de las pocas balas que nos quedan en la recámara".

–¿Qué valoración hace de otra dolorosa derrota?

–Se te queda cara de tonto porque creo que hicimos un partido bastante completo, creamos muchas ocasiones de gol. La situación que está atravesando el equipo hace que cualquier cosa que hagamos no es suficiente. Hemos generado ocho o nueve oportunidades, no hemos convertido ninguna y en un error individual concedemos el gol y nos lleva a perder el partido. La situación nos perjudica y el equipo, insisto, ha hecho un buen partido, lo que sucede es que nosotros necesitamos puntos, no jugar bien. No ha podido ser y estamos muy afectados, los jugadores han entrado en el vestuario muy tocados porque perdimos una ocasión grande para haber recortado puntos a la permanencia. Ya sólo nos queda reponernos a partir de mañana y pensar en el partido en Cartagena.

–¿Qué sensación le queda después de haber generado muchas ocasiones y de no haberlas convertido?

–Es lo que he comentado antes. El fútbol no es justo, es ser contundente en las dos áreas, tanto a la hora de defender como de atacar. Hemos dado dos palos y no ha habido manera, fallamos en la definición y eso que la trabajamos durante toda la semana. Luego, por un pequeño error de nosotros, ellos marcan y se han llevado los tres puntos sin merecerlo. Esto es fútbol, al final, repito, es ganar y ganar.

–Como entrenador, ¿qué se le puede pedir más a los jugadores en estos momentos?

–A los futbolistas se lo pedimos todo, pero es que trabajan muy bien durante la semana, pero luego llegamos a los partidos y no somos contundentes a nivel ofensivo. El otro día generamos tres o cuatro ocasiones, el día del Antequera nos pasó lo mismo y no las metimos. Así, estamos todos los partidos. El día del San Roque tuvimos el penalti. Se trata de ser contundente arriba para ganar partidos y no conceder atrás. Si no se cumplen esas dos premisas es complicado ganar partidos.

–Personalmente, ¿cómo se encuentra?

–Estoy fastidiado y me duele mucho. Sé que a los jugadores esto les duele porque se les nota en el vestuario, pero a mí este escudo me duele demasiado y estoy preocupado en el sentido de que no somos capaces de ganar. Nos tenemos que reponer, seguir mirando hacia adelante. Nos queda Cartagena la semana que viene y no disponemos de muchas más balas en la recámara. Este partido era muy importante, los futbolistas lo han intentando al máximo, pero por distintos motivos no hemos ganado el partido y ya está.

–¿Se siente respaldado por los futbolistas y la directiva?

–Sí, sí. A mí nadie me ha dicho nada, la verdad es que el equipo trabaja bien. Tenemos que generar muchísimas más ocasiones para hacer un gol y en el fútbol hay equipos que prácticamente no generan y marcan. Nos está costando mucho y cualquier detalle atrás lo pagamos caro.

–¿Qué se le puede decir a la afición en esta situación?

–Es difícil, entiendo a la afición. Hemos tenido una oportunidad muy grande de sumar tres puntos, no lo hemos hecho y es normal que se enfade. ¿Qué le vamos a pedir más? No le podemos pedir más.

–Cheikh ha sido titular, ¿cómo le ha visto?

–Bien, aunque está con el Ramadan y no puede hacer una vida normal, por eso le hemos cambiado, no tenía fuerzas.

–¿Qué le ha pasado a Antonio Miguel?

–Se le giró un poco el tobillo en un golpeo y le dolía. En el descanso ya nos lo comentó, intentó aguantar, pero tuvimos que hacer el cambio. Son circunstancias que pasan, que cuando estás en esa situación te llega todo. Jano falló en el gol, pero el error es humano y hay que comprenderlo.